雙貸族翻車斷頭　她台中千萬房產淪法拍

▲同時有房貸、信貸的「雙貸族」創下新高，不過繼「919金龍風暴」後，雙貸族的還款壓力也將維持在相對高檔，示意圖。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

上半年股市、房市大好也刷新大開槓桿的人數，同時有房貸、信貸的「雙貸族」創下新高，不過繼「919金龍風暴」後，雙貸族要小心了，台中8月底出現一筆法拍物件，細查就是典型的雙貸族翻車，專家表示，7月中房市開始受到「限貸風波」脫手不易，而過去想以房價漲幅支撐支出的族群，很可能在下半年也同樣面臨相同窘境。

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根據聯徵中心最新資料顯示，截至4月底為止，人數大約36.8萬人，且平均合計背負債務超過600萬元，均創下近年新高。由於4月至8月的房市買氣仍佳，價格持續上揚，雙貸族背負的債務估計也有所成長，在央行第7波打炒房嚴管授信的情況下，不免讓人產生隱憂。

位於南屯區楓和路一座屋齡3年的社區，8月2樓戶3房物件進入法拍市場，總面積53.51坪（含1車位）底價1376萬元，當時引來19組人馬搶標，最終決標加價375.1萬元、總價1751.1萬元成交。

▲台中就有成屋3年的新社區屋主因積欠房貸與其他欠款，導致房屋淪落法拍市場。（圖／業者提供）

不過進一步追查，此物件淪落法拍的原因為清償債務，聲請人為銀行，根據實登揭露，該名屋主當初以總價1220萬元取得該筆房屋所有權，判決書系統查詢，屋主2021年10月屋主向銀行申請970萬元，並且出現保證人、不動產擔保債權總金額1164萬元、以及還款年限為30年等字樣，推測970萬元為房屋貸款。

另外，屋主也積欠大大小小3~20萬元的小額貸款，其中也包含信用卡費等欠款。對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「如今股市已從高點盤整，房市也因央行祭出第7波打炒房，後續買氣恐受衝擊，因此雙貸族若財務出狀況，後續想出脫股票或房產變現，難度將較之前增加。」

陳定中說：「假如短期內無法變現，雙貸族的房屋可能遭到法拍，進到法拍市場後，原本期待的增值利益將落空；加上央行並未跟進美國降息，意味著短期內台灣的利率水準將維持在相對高水位，雙貸族的還款壓力也將維持在相對高檔。」

因此在後市發展干擾較多的情況下，雙貸族應審慎評估投資效益與經濟能力，以免被兩頭還款的壓力擊垮。

寬頻房訊發言人徐華辰也提醒：「此次央行信用管制重手之下，投資者想進入法拍物件也要注意，過去銀行雖然會提供代墊，但此次管制下，法拍得標者若非首購，也跟買成屋一樣，也因此法拍進場，自有資金成數也會越來越重。」

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