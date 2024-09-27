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賣壓湧現！1.1萬下修開價　「這2都」最兇猛

在銀行滿水位限貸、央行加碼祭出第七波信用管制後，市場出現開價鬆動現象。（圖／報系資料照）

▲在銀行滿水位限貸、央行加碼祭出第七波信用管制後，市場出現開價鬆動現象。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

房市接連在限貸、第七波信用管制後，導致買方資金動能緊縮、多屋族資金壓力增加，促使房價有鬆動跡象。根據樂屋網觀察，8、9月的降價屋明顯增加，目前全國待售屋至少有11,186件降價，又以高雄、新北單月逾2,000件最多，量增5成以上。

根據樂屋網統計，2024下半年降價待售物件狀況，自6月起全國就有9,052件降價屋，7月也有9,920件，到了8月已突破萬件來到12,005件，至9月24日統計截止前共有11,186件下修開價的物件，增幅達到23.57%。

以七大都會區來看，6月原本以台中市有1,744件降價屋最多，高雄市1,659件居次，但7月開始改以高雄市1,931件最多，新北市1,780件居次，不過台中仍有1,689件降價屋，賣壓仍然不小。

到了8、9月降價物件快速增加，高雄市8月降價屋高達2,648件、9月仍有2,536件居冠；台中市8月達2,226間居次，但到9月稍有去化降到1,959間；反倒是新北市8月也有2,117間降價屋，但9月又增加至2,214間居次，屋主急等買方的態度愈趨明顯。

樂屋網發言人洪安怡指出，從今年7月起，房市風向急遽降溫，就連當月降價的待售物件，也從6月起明顯增加，南台灣是以資金炒作過熱的高雄市首當其衝，北台灣則是新北市量增最明顯，新北市是六都交易中量體最大，跌也跌得最兇猛。

洪安怡說，央行這波選擇性信用管制，主要打擊的就是多屋族，對於部分賣壓比較大的新興重劃區，的確有可能出現一些零星的案件有議價空間，但只是少數。

洪安怡進一步解釋，從「房地合一2.0」到《平均地權條例》修法，對於長期進出房市經驗有道的投資客們來說，早已懂得放長線釣大魚的道理，也知道要保有資金彈性，多方獲取資金管道，不致於有「斷頭潮」的狀況，反倒是一些趁著去年新青安熱潮，想進入市場投資的買方，算是出師不利，才剛踏入市場就踢到鐵板。

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關鍵字：金龍海嘯房市限貸信用管制降價高雄新北

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