高雄「豪宅三雄」單價衝7字頭　全台最高住宅4年賣破200戶

▲高雄最貴成屋豪宅「京城天贊」還有一半可售戶，最高價達72萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行祭出信用管制，豪宅貸款成數只剩3成，並大降餘屋貸款為3成，外界預估豪宅買氣將急凍。根據統計，高雄最貴成屋豪宅「京城天贊」還有一半可售戶，最高價達72萬元，最新實登公布，6月「定潮」位於亞灣，以65.1萬元創亞灣天價成交，跌破在地人眼鏡。

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豪宅因坪數大、總價高，買家對豪宅的地段、品牌、建材、配備、坪數都很挑，有時一賣就是好幾年，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，2019年上路的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，8月屆滿5年，首批台商資金將在近期解禁，豪宅客紛紛出籠看屋，鎖定的就是豪宅、商辦，讓豪宅市場成交量開始動起來。

案名 總戶數 屋齡 實登戶數 最高單價 單筆交易最高總價 餘屋量 京城天贊 126戶 8年 64戶 72萬 1.93億 62戶 定潮 197戶 2年 95戶 65.1萬 1.16億 102戶 遠雄 THE ONE 239戶 4年 203戶 54.3萬 1.04億 36戶

▲高雄最貴豪宅餘屋統計一覽表。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

根據實登統計，高雄億級豪宅總價前3名分別為「京城天贊」、「定潮」、「遠雄THE ONE」，其中高雄單、總價最貴的成屋豪宅「京城天贊」，屋齡8年，今年一口氣成交4戶，銷售率達5成，還有62戶可售戶。

高雄市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，「京城天贊」為農16指標豪宅，正對萬坪凹子底森林公園，享有捷運及輕軌雙軌交通便利性，社區平均成交單價落在6字頭。

而單、總價緊追在後的「定潮」，位於亞灣，今年成交18筆，根據實登，6月成交價出現65.1萬元，為該社區新高，也創亞灣房價歷史新高，是高雄億級豪宅前三名中，屋齡最輕、餘屋量最高，還有102戶可售。

謝哲耀表示，該案不僅有新加坡豪宅推手SCDA操刀建築外觀、Aman集團知名設計師Jaya Ibrahim規劃頂級公設等話題性，1樓店面引進米其林餐廳「承Sho」進駐，頗受豪宅客青睞，成為社區價格持續上攻因素。

▲「定潮」1樓店面引進米其林餐廳「承Sho」進駐，頗受豪宅客青睞，成為社區價格持續上攻因素。（圖／記者張雅雲攝）

同樣位於亞灣的「遠雄THE ONE」餘屋量最少，今年成交7筆，目前僅剩36戶，遠雄房地產行銷副總潘長俊分析，「該案為全台最高住宅，銷售超過8成，已購客以企業主、國外旅居返台購屋的族群為主，均為自住、置產，也有雙北客層入手作為退休宅使用。」

近期央行祭出史上最嚴格信用管制，更調降豪宅貸款成數至3成。謝哲耀分析，豪宅貸款成數從4成調降到3成，對豪宅客來說衝擊不大，有能力購買的高資產客群，對這1成價差接受度高。

不過這波億元豪宅陸續去化完畢後，謝哲耀表示，豪宅建商未來推案將以中坪數為主，降低購屋門檻，以縮短未來去化時間，大坪數豪宅難再現。

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