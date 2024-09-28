男友買房月扛5萬房貸！要她給「9000元租金」合理嗎　網友答案曝

▲原PO與男友同住。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果另一半有房，住進去之後應該要付房租嗎？近日有女網友發文表示，男友有一間房，由於目前仍在付房貸，且存款所剩不多，所以就請她每月負擔9000元房租，大家覺得這個要求合理嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友跟我收房租合理嗎」為標題發文，提到她與男友一起在新竹生活，目前住的房子在男友名下，包括頭期款和房貸都是由對方負擔，現在每個月要繳5萬元的房貸。

男友因為裝潢房子花了大量的錢，導致他的存款快要見底，因此想請原PO每月負擔9000元的房租，以減輕自身壓力。這樣的要求就讓原PO好奇，大家覺得合理嗎？

原PO開出4種投票選項，期間共有近3萬人參與，「我是女生，覺得合理」的選項有35%；「我是女生，覺得不合理」的選項有9%；「我是男生，覺得合理」的選項有49%；「我是男生，覺得不合理」的選項有7%。

貼文底下，也有不少網友分享看法，「其實如果不想吵架最保險的方法是你用這9000元去找房子租，如果他主動吵那他就有問題」、「是應該要付房租啊，但男女朋友收9000元我是覺得有點當分母啦，5000元差不多吧」、「同樣9000元你看看能不能租到更好的啊，不然你就是在出錢幫忙買他跟他老婆的房子」、「收房租合理，但新竹9000元偏高不合理」。