本來要買房！他擔心戰爭「選擇繼續租屋」　專家點出1關鍵

▲是否有人因擔心戰爭發生，暫時不買房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，哥哥和大嫂本來要買房，但因為擔心戰爭發生，所以目前決定先租屋。由於她本就規畫明年買房，所以聽到哥哥的說法後，就讓她不禁猶豫，想知道是否有人因為擔心戰爭，影響了買房意願？對此，信義房屋專家認為，如果是自住、有需求，倒也不用想太多，而且房價沒有包贏、沒有一定會跌。

女網友在Dcard上，以「有沒有因戰爭而影響買房意願的人」為標題發文，提到她的大哥、大嫂本來有意買房，不過考慮到兩岸情勢緊張，所以目前決定繼續租房子。她則透露自己原本計畫明年要買房自住，但聽了哥哥的話之後，又有點遲疑，不知道該怎麼反駁哥哥？

原PO認為，若科技廠敢在台灣設廠，理論上已經做過風險評估，而且她的房東有好幾棟房子，對方都不怕了，那她似乎也不用太擔心？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我會覺得擔心地震比較實在，戰爭太難預料，自住的話不用想太多」、「有些地區，地震還比戰爭更值得擔心」、「真的開戰，手上的新台幣直接變垃圾，房價噴到天上改用美金交易 」、「有自住需求就買一買吧 」、「有錢人才擔心」、「戰爭不只房子不值錢，錢也不值錢，除非你飛得出去，不然還是要買」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，以現況來說，比較麻煩的其實是貸款。至於兩岸情勢，明年、後年會比較好嗎？也沒人說得準，在市場上會有這類疑慮，通常都是高資產族群，但如果是自住需求，基本上確定付得起應該就沒問題了，畢竟房價問題也沒有包贏，漲跌也沒有一定。