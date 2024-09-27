屋主抵押中古屋「民間借貸400萬」　內行曝1關鍵：不用太擔心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾看中一間中古屋，但無意間得知，屋主是急售，有跟民間借款400萬，以房屋做抵押，雖然他很喜歡房子，但又擔心會有後續糾紛、債務問題，一時之間不知該如何是好。對此，信義房屋專家指出，如果是原屋主本身的債務問題，過戶時得先塗銷，否則買家其實是無法貸款的，所以不用太擔心。

原PO在「買房知識家」表示，他是第一次買屋的新手，最近看了一間中古屋，還沒有簽約。屋主因急事要轉手，似乎急著用錢，有去民間借款400萬，以房屋作為抵押。聽到屋主與「民間」有牽扯，原PO頓時猶豫了，「有點遲疑要不要下手，畢竟真的很喜歡這間房子，又擔心會有後續糾紛及債務問題。」

看到貼文後，就有網友勸退，「民間貸款？當舖還是地下錢莊？那你就穩死的」、「有些債主堅持先給錢才塗銷，這時就是考驗人性跟運氣了。不好的話，拿錢不塗銷或屋主設定拿掉、裝死不履約，變債權很麻煩，可能版主會吐血」、「已抵押了還買？」

但也有人表示，「正常來說他要先清除設定，所以應該會跟你說會先動撥履保」、「確認買賣價是否足以清償一、二順位抵押權的債權（注意買賣與仲介契約是否載明），其他就按一般不動產交易慣例即可。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原屋主本身的債務問題，基本上不會影響程序，所以不用太擔心。他提醒買家注意，代書得塗銷過戶，接下來才能辦理貸款，而非買家辦理貸款後，讓屋主拿錢去塗銷辦理過戶。另外，也可以跟代書討論，保障其他狀況發生時的權益。