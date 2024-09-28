ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

徐華辰／最猛打房政策來襲　想等斷頭法拍要到明年中

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不少人認為房市即將迎來一波斷頭潮，等著檢法拍，可能得失望了 。（圖／記者陳筱惠攝）

文／寬頻房訊發言人徐華辰

隨著央行第七波選擇性信用管制發布，因直接影響2024年預售屋交屋民眾的貸款進度與成數，且範圍擴及全台，不少人認為房市即將迎來一波斷頭潮，等著檢法拍，可能得失望了，因爲有幾個關鍵因素，我認為短期並不會出現大量斷頭法拍。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

此次選擇性信用管制主要針對多戶購屋者，根據新公布的相關規定來看，3戶以上購屋貸款成數下調至3成，大幅提高投資客自備款比例，導致資金壓力驟增。若是已買預售屋正要交屋、以及簽約完目前在走核貸流程的買方，恐怕也會因貸款成數減少，將面臨交屋延遲產生的違約金，或認賠解約最高15%賠償金額的狀況。

不過，即使有斷頭的狀況發生，卻不見得都會流入法拍市場。針對貸款成數減少其實仍有其他的應變辦法，像是與建商協議、轉賣換約、認賠殺出或利用多種管道調度資金等等。若買方真的因為房貸卡關而導致違約，物件在解約後也是回到建商手上，而非進入到法拍市場進行公開拍賣。

▲▼台北地方法院民事執行室。法拍室。（圖／記者楊佩琪攝）

▲未來若真有斷頭物件流入法拍市場，量體也不會暴增，且時間點則可能要等到明年中才會開始發酵 。（圖／資料照）

目前市場上多預測未來房價可能會小幅修正5%，對投資客來說，即使因政策關係使名下擁有多戶房產而造成資金有缺口，但近幾年六都平均房價漲幅皆為雙位數，投資客若採取小賺甚或是平盤殺出的操作，相信還是有很大的機率能脫手、順利下莊。

預計未來若真有斷頭物件流入法拍市場，量體也不會暴增，且時間點則可能要等到明年中才會開始發酵；按照法院作業時間來看，若真繳不出貸款，債權人提出申請到法院進入拍賣程序最少也要3~6個月。

▲▼ 寬頻房訊發言人徐華辰 。（圖／寬頻房訊發言人徐華辰提供）

▲徐華辰認為由於法拍市場許多投資人並非首購族群，未來法拍案件拍定的速度可能也會有所延遲。（圖／資料照）

另外值得觀察的是未來法拍案件競標人數多寡與標脫拍次，由於法拍市場許多投資人並非首購族群，未來在新規定限制下，將更考驗投資人的口袋深度，而隨著貸款成數減少、自備資金的增加，法拍案件拍定的速度可能也會有所延遲，必須等到二拍以後，等底價較低時才會吸引投資人進場。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

►徐華辰小檔案
經歷：瑞士商菲利普莫里斯台台灣分公司merchandise、東森房屋加盟事業部科長
現職：寬頻房訊發言人

關鍵字：房市信用管制預售屋貸款法拍寬頻房訊徐華辰斷頭撿便宜

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄「豪宅三雄」單價衝7字頭　全台最高住宅4年賣破200戶

央行祭出信用管制，豪宅貸款成數只剩3成，並大降餘屋貸款為3成，外界預估豪宅買氣將急凍。根據統計，高雄最貴成屋豪宅「京城天贊」還有一半可售戶，最高價達72萬元，最新實登公布，6月「定潮」位於亞灣，以65.1萬元創亞灣天價成交，跌破在地人眼鏡。

40分鐘前

台中「豪宅4大天王」總餘屋不到50戶　今年僅賣3戶

立法院去年三讀通過俗稱「囤房稅2.0」的房屋稅新制，將採全國歸戶，滿5年未出售的建商餘屋，房屋稅將以最高稅率4.8％課徵，目前中台灣最高身價的億級指標案「寶輝秋紅谷」、「寶璽天睿」、「聯聚瑞和」、「大陸宝格」4案實登皆已揭露逾7成，餘屋庫存低於50戶。

45分鐘前

盤點全台最貴3豪宅餘屋量　它賣10年還有4成待售中

台北市許多頂級豪宅由於單價、總價高，建商對價格也頗具堅持，往往銷售去化時間長。盤點台北市最高價的成屋豪宅銷況，排除「陶朱隱園」後，分別是大安區「One Park Taipei信義聯勤」、中正區「松濤苑」、信義區「信義首席公館」。

50分鐘前

徐華辰／最猛打房政策來襲　想等斷頭法拍要到明年中

隨著央行第七波選擇性信用管制發布，因直接影響2024年預售屋交屋民眾的貸款進度與成數，且範圍擴及全台，不少人認為房市即將迎來一波斷頭潮，不少民眾等著檢法拍，可能得失望了，因爲有幾個關鍵因素，我認為短期並不會出現大量斷頭法拍。

1小時前

台中港市政特區吸引青壯買盤！愛上嚮往的度假感

台中海線經過數十年的精心開發，已經成為了年產值高達2.4兆元的黃金科技廊帶。科技業半導體與製造業在此地匯聚，自然風場環境更讓這裡成為離岸風電產業的重要製造基地。西門子、Vestas等歐洲知名風機製造商投資，帶動了就業機會與經濟活動。

2小時前

刺激民眾買房！　路透：上海、深圳計劃取消住房限購令

路透社今天報導，中國一線城市上海和深圳正計劃取消現有的住房購買限制，以激發住房消費需求，提振低迷的房地產市場。

11小時前

鄰居是竊賊「搬光值錢物品」被屋主撞見　反嗆：這你家？

馬來西亞一名商人把獨棟空屋拿來當作存放建材貨物的地方，並不住在此處，卻沒想到當他在巡視房子時，突然發現大門已被撬開，還撞見竊賊。當他上前質問時，竊賊囂張反問「這是你家嗎」，還背著裝有偷竊物品的布袋，大搖大擺離開現場。

16小時前

賣壓湧現！1.1萬下修開價　「這2都」最兇猛

房市接連在限貸、第七波信用管制後，導致買方資金動能緊縮、多屋族資金壓力增加，促使房價有鬆動跡象。根據樂屋網觀察，8、9月的降價屋明顯增加，目前全國待售屋至少有11,186件降價，又以高雄、新北單月逾2,000件最多，量增5成以上。

16小時前

首爾論峴洞房市看漲　「少女時代」俞利可望4年賺100億韓元價差

俞利作為少女時代成員，不僅出道多年、事業有成，先前曾經大手筆在首爾市江南區論峴洞購買一棟要價128億韓元（約新台幣3億5230萬元）的5層樓建築，儘管當時房貸比率高達82%，不過如今隨著周邊地帶房價看漲，該棟建築物可望在4年內售價攀升100億韓元，一旦轉手販售，將能帶來不少收入。

16小時前

男友是省錢魔人　超過30度才開冷氣「只能吹2小時」！全場傻眼

情侶相處難免會有摩擦，包括生活習慣和價值觀念不同，常常是吵架的導火線，有女網友分享，好友遇到省錢魔人的男友，為了拿網銀利息，開了一堆戶頭，出門在外不帶現金，一定要吃有刷卡的餐廳，因為這樣才有回饋，就連炎炎夏日想要開冷氣睡覺，還得超過30度才可以開，一次只能開2小時。

17小時前

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

賣壓湧現！1.1萬下修開價　「..

房貸慌了！鄉民喊「修掉72-2..

雙貸族翻車斷頭　她台中千萬房產..

租屋電費新制上路！房東「突改2..

路透：上海、深圳計劃取消住房限..

案場來人腰斬　建商喊話自住客：..

她剛買房「錢要花在裝潢or家具..

男友為省錢　超過30度才開冷氣..

台中未來5年房市IN北屯　二次..

新莊「翰品酒店」10月底歇業　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄「豪宅三雄」單價衝7字頭　..

台中「豪宅4大天王」總餘屋不到..

盤點全台最貴3豪宅餘屋量　它賣..

徐華辰／最猛打房政策來襲　想等..

台中港市政特區吸引青壯買盤！愛..

路透：上海、深圳計劃取消住房限..

鄰居偷竊被屋主撞見　反嗆：這是..

賣壓湧現！1.1萬下修開價　「..

房市看漲　少女時代俞利可望賺1..

男友為省錢　超過30度才開冷氣..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366