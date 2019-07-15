不用擠在巨蛋旁　高雄購屋族往這區相同預算多買一房

▲仁武的澄德段大樓新案多，是仁武最早的大樓集中地。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市的仁武區過去是高雄市區近郊的透天別墅集中地，不過近幾年由於地價上漲，仁武區的建案紛紛改為大樓，目前仁武區銷售中的大樓案就有13場，且仍有很多建商在仁武區持有土地，專家預測明年仁武區的房價就可以站上2字頭。

▲從仁武到漢神巨蛋所在的左營區只要10~15分鐘車程，因此吸引不少左營民眾到仁武購屋。（圖／記者陳建宇攝）

仁武區因為鄰近左營、三民，過去一直是民眾挑選靠近市區透天別墅的區段，但隨著近年地價不斷上漲，在仁武區蓋透天別墅漸漸不符合成本。龍登廣告總經理戴嘉聖表示，仁武區自5年前開始推出大樓產品，集中在澄德段一帶，包括全程建設、閎寶建設都是率先進入仁武推案的建商。

▲仁武的八卦段近來也有不少建案推出，銷售狀況頗亮眼。（圖／記者陳建宇攝）

近5年來仁武區大樓推案不間斷，根據高雄市房屋市場調查協會統計，目前仁武區包括預售和成屋，銷售中的大樓建案共有13場。除澄德段之外，八卦段也有不少建商進駐，甚至中山高西側、鄰近榮總商圈一帶也將推出首購大樓。

戴嘉聖指出，目前仁武區的新案開價每坪18.5~20萬元，成交價仍在1字頭，因為鄰近高雄市區的三民、左營，許多這些行政區的民眾會到仁武買房，相同房價在仁武可以多買1房。戴嘉聖表示，由於仁武房市熱度仍高，預計明年仁武區新案開價就會站上2字頭。