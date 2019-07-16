消暑兼撿便宜　北市4處親水公園宅房價僅要4字頭

▲北市萬華區「青年公園」附有游泳池以及滑水道。（圖／青年公園管理所提供）

記者張菱育／台北報導

進入暑假時期，家長正煩惱哪裡可以帶孩子去放電，台北市部分公園是附有水設施的親水公園，讓家長可以帶孩子去沁涼一下，業者統計台北市各大親水公園周邊房市，交易量最夯的是萬華區「青年公園」，今年1~4月成交82件。而包括「青年公園」、「木柵公園」、「北投公園」及「南港公園」，房屋成交單價均僅在4字頭之譜。

根據永慶房屋統計，今年1~4月實價登錄資料，台北市親水公園周邊房市交易量，前3名分別為萬華區的「青年公園」、松山區的「富民生態公園」以及文山區的「木柵公園」。

「青年公園」今年1~4月周邊成交82件，平均每坪約47.6萬元，較去年同期修正1.9%。永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，青年公園除擁有大片綠地，園內還附設籃球場、網球場、羽球場、棒球場、高爾夫球場、溜冰場等等各種運動設施，周邊多成交電梯大樓產品，未來捷運萬大線通車後，可望提升當地交通機能。

另外，進一步觀察北市10大親水公園宅的房價，以「北投公園」房價最便宜，每坪單價40.5萬元，較去年同期下跌5.4%。北投公園位置已接近山區，區域環境清幽，今年除成交不少電梯大樓產品，套房型產品也頗為熱門。

謝志傑表示，對於生活在都會區的民眾來說，公園的可及性，遠比避暑勝地高，並且根據研究指出，公園確實能有效幫周邊環境降溫，加上水設施的加持，讓公園周邊的居住環境更加舒適。