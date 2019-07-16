夫妻失和竟是這原因！　專家：這樣做就對了

「好的居家風水」會帶來好運勢，尤其現代人在裝修時，會把「科學風水」作為空間規劃的考量之一，將先人智慧結合當下生活習慣與環境，讓家中採光明亮、通風良好，自然心情與運勢也會更加順利。而對於超過2、30年的老屋， 常會有格局封閉、內部陰暗、屋高不足、臨路噪音、地坪傾斜、壁癌漏水等現象，如何在老屋翻新時解決所有風水問題，就不能錯過以下的整理報導囉！

Tips 01.－一開門的穿堂煞

許多老屋常常一進門就會有門對門、窗對窗及門對窗的狀況，以風水來說這樣會使好的氣流穿堂而出，讓屋內的氣場流動太快，無法聚氣、聚財，被視為漏財的格局，冬天的冷風也容易讓家中成員造成風寒。其化解方法可規劃獨立玄關，作為進入屋內的緩衝動線；如果坪數有限的話，建議設計屏風、矮櫃來阻擋入門視線以化解穿堂煞的問題。

Tips 02.－穿心煞與樑壓頂

老公寓及合院建築，最常會遇到樑柱過多或門上橫樑的狀況，以風水學的角度，橫樑就像一把刀，有樑經過的地方容易產生壓迫感，形成「穿心煞」與「捶心肝」的格局，影響屋主一家的整體運勢，例如樑柱在大門、房門或是廚房門上，都會造成事業、家庭及感情不順遂。從科學的角度來說，大樑會在視覺上產生無形壓迫感，久而久之影響心理層面，導致注意力無法集中，因此在翻新規劃時應避開大樑。其化解方法，最直接就是更改門的位置，或以造型天花修飾樑柱，也建議用樑的深度設置櫃體，增加收納上的機能。

Tips 03.－口舌是非多的對門煞

以前的住家常會規劃一道長廊，房與房則分別在左右兩側，就會產生所謂的「對門煞」格局，此情況易造成家人間口舌是非多、容易有衝突的狀況；若是房門對到廁所門、廚房門，則容易引發健康問題。所以可以利用翻新時，在動線規劃直接調整門口位置，若是無法更動，則可以加裝門簾來化解，或是善用隱藏美化設計，弱化門片的存在感。

Tips 04.－角對角情感不合

在臥房部分，以前老屋規劃沒有這麼人性化，屋內的人常常會碰撞到床腳、櫃體或有走道過小等問題。其解決的方式，如果臥房空間允許，建議床的兩側可以保留60~80公分的走道，才不會過於壓迫，床頭櫃也能設置在這個位置，讓屋主的氣可以更順暢。而放置床頭櫃時，也要避免與桌角、化妝台或櫃角等傢俱對沖，因為角對角容易造成入住的人有頭痛問題，甚至會導致夫妻情感的不和，所以空間應適度留白，不要做得過滿。