小宅必備！「隱藏門」視覺霸氣up　專家曝4秘招：破解門沖

不管是看警匪片還是懸疑推理片，常常在電影中能看見機關算盡的「隱藏門」，像是書櫃推開便是一個祕密通道，或是在牆壁上輕按，感應指紋後便能芝麻開門，通往神秘空間的情節。儘管這些情景在電影中可說是屢見不鮮，但每每看到仍會希望自己家裡也有這樣科幻、神奇的設計，讓自己彷彿化身電影主角一般。不過，這些情節難道真的只能存在於電影中嗎？其實，現實生活中隱藏門可是居家設計中的重要元素之一，在實際應用上更是好處多多！

即便日常居家中的隱藏門不如電影中的高科技，但其依照不同的材質、開關方式，同樣能達到隱藏空間的功能，因此常常讓人有柳暗花明又一村的錯覺。厲害的是，利用隱藏門更能達到放大空間、美化壁面甚至是化解風水問題的效果。如此多用途的設計，究竟要怎麼融入居家設計中呢？快跟著小編的腳步，一起開啟這神秘未知的隱藏門世界吧！

▲以安哥拉石板鋪陳壁面並延伸至門片，率性的線條切割及崁燈的投射，維持立面視覺的簡約質感。

一、減法設計 壁面清爽

日常生活中無論是工作壓力還是人際關係，都常常壓得現代人喘不過氣，總是希望回到家後能全然放鬆，因此「減法設計」便是讓家變簡單，適合放鬆的手法。舉凡許多人崇尚的無印風格或北歐風等，都屬於這類簡單即是美的裝修哲學。在這些風格中，能見到的設計元素越少越好，因此像是門片便能部分改採隱藏門，利用與壁面相同的材質延伸，讓壁面整體看過去更顯清爽。若家中屬於小坪數，也能藉此降低壁面被門片打斷的不連續感，讓整體視覺不顯壓迫。

▲本案為小坪數住家，為緩解多門片帶來的壓迫感，利用同樣的木質牆面打造隱藏門片，並裝設溝縫把手使開關更容易。

二、一體成型 氣勢立現

俗話說「數大即是美」，應用在居家設計中也可作為見證，藉由大面積的大理石、磁磚或是漆面鋪敘，便能營造出尊貴不凡的氣勢。然而，不論大宅抑或是小宅，門片皆作為劃分空間的必要元素，因此門片造型的好壞可說是關乎各空間牆面美感的成敗。除了如上點所述，利用減法設計可達到清爽效果之外，在現代風、古典風等居家中，以隱藏門形塑一體成型的牆面，並適時於牆面及門片上妝點如鏡面、鐵件或是木紋等元素，都能讓整體質感更上一層，並藉由各材質的拼接，讓視覺感受更加活潑。

▲以石紋磁磚鋪設的電視牆，添加鏤空鐵件元素，讓牆面視覺越發活潑之外，也在左側隱藏通往書房之入口。

三、平行開關 動線順暢

有別於普通門片以前後推拉開啟，隱藏門若以拉門方式左右開關，更能節省所占用的空間，讓行進動線更加順暢。然而，若以拉門設計，關上時雖同樣能保持立面美感，不過要開啟時便較普通門片困難，因此需要裝設把手讓拉的動作更為容易。不過，拉門把手設計百百種，如何維持隱藏門的美感，同時賦予功能性，便是設計師的一大考驗。常見的把手設計有最簡易的溝縫造型，或是隱藏門片便直接以格柵或線板自然好開啟，也可以利用異材質裝設把手，讓隱藏門牆面別具趣味。

▲延伸床頭背牆的造型繃布，隱藏拉門使臥房維持一致主題，同時也使小空間行進動線更寬敞。

四、隱藏造型 破解門沖

隱藏門不只影響美觀程度，也可以讓家動線更舒適，更甚者是，對於無形的風水問題，更是一帖獨門解方。許多人裝修新家時，對於風水都有相當的顧慮，像是門沖床、對門煞格局等，都可能造成健康問題或是引發口舌之爭等疑慮。對於這樣的風水忌諱，除了可以藉由調整門口位置來改善之外，也能透過裝設門簾、改用隱藏門的方式弱化門的形象，化解可能產生的不良狀況，讓家人住得心安，自然過著事事順心的愜意生活。

▲為了化解廁所門對床的問題，設計師於牆面裝設一道隱藏拉門，將牆面藏於無形，解決風水疑慮。

小編補充

隱藏門最主要的作用便是創造視覺上的錯覺，讓人無法發現門的存在，因此若非必要，保持常關是維持機能美感的重要動作。然而，若門沒有辦法自動關起，隱形的效果便形同虛設，因此建議裝上自動回歸鉸鍊，使門片在一定角度時可以自動關上，也省得花心力注意是否有將門好好關上。