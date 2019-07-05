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運勢不順！家擺「療癒植物+水晶」改變氣場　專家曝效果驚人

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

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在風水上，提到改變氣場的代表性道具，就是觀葉植物和水晶了。這兩種道具都有卓越的淨化環境作用，效果好到你非試試不可。

TIPS.01開運小物觀葉植物

如果你覺得照顧植物很麻煩，那麼，也可以選擇人造植物。雖然人造植物不會釋放出生氣，還是可以透過其顏色與外形改善氣場。觀葉植物有安定心情的效果，能幫助人放鬆，最適合放置的地點是專門讓人放鬆的空間—客廳。挑選時，則請選擇枝幹較粗且堅固、筆直往上生長，葉片較大、形狀整齊的品種。這些觀葉植物能讓看的人在無意識之中有越來越好的發展，並提升自我。如果可以，花盆的設計與材質可以選擇好一點的。

不過，也要小心別把整個空間變得像森林一樣，反而會阻礙氣的流動。植物占據的空間大約是整個房間的一成最好。

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將盆栽歸整於同一區塊，在小空間也能創造出室內花園的情境。

建議擺放的觀葉植物

黃椰子、發財樹（馬拉巴栗）、龜背芋、香龍血樹（巴西鐵樹）、金黃百合竹、白花天堂鳥、虎尾蘭。

不建議擺放的植物

A具攀爬特性、會往下匍匐生長的植物，例如黃金葛。

B容易落葉的植物，例如垂榕（如果能確實打掃乾淨就無妨）。

C有刺的植物，例如仙人掌，因為刺會化作煞氣。

D乾燥花。如果只是放在房裡裝飾倒也無妨，但由於乾燥花會散發出乾枯的氣，因此不適合擺在客廳這種全家人聚在一起放鬆身心的地方。不凋花則沒有這個問題。

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透過容器提升盆栽價值，即使只放一盆也能達到轉化空間氣氛的效果。

擺放要點

A擺在顯眼處。任何地方都可以，只要不會妨礙到人的行動即可。

B如果是較大的盆栽，最適合放在房間角落這種氣容易淤滯的地方。

C中小型盆栽則適合放在各個房間的窗戶旁或櫃子上。觀葉植物具有一股「有機物的生氣」，可以中和電器釋放出的「無機物的煞氣」。因此，只要將觀葉植物放在電器旁邊，就能平衡室內的氣。

不建議擺放的地點

A廚房、餐桌上、臥室。

B土壤裡有微生物和細菌，因此從衛生的角度來說，應該避免將植物放置在有食物的場所。如果一定要在這些地方擺放植物，就選擇水耕這種不需要土壤的栽培法。

C植物晚上會吸收氧氣、排出二氧化碳，若放在臥室裡，會影響你睡眠時的呼吸品質。如果非得在臥室擺放植物，就避免選擇那些葉片較大的。

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TIPS.02開運小物水晶

透明水晶在淨化心靈與環境上擁有強大的力量。風水使用的水晶，分為經過切割的切面水晶球，以及球狀水晶兩種。水晶的放置地點沒有特殊要求，這兩種水晶你可以隨意擺放。不過，房間角落和燈光照不到之處等讓你「總覺得這裡的氣呈現淤滯狀態」的地方，就適合在天花板懸掛切面水晶球。切面水晶球具有「分散氣」的效果。

當你覺得某個空間裡的氣是淤滯的，請將切面水晶球放在這個空間的角落。詳細做法如下：

A選擇有洞款式的切面水晶球，然後將十五到三十公分長的紅線穿過水晶球上的洞。之所以選擇紅色的線或繩子，是因為密宗和風水學認為紅色會釋放「火」的氣，把不好的氣燒掉。

B決定好懸掛位置後，用圖釘把這條線或繩子釘到天花板上，讓它自然地垂下來。別讓水晶碰到牆壁，要距離牆壁約一公分。

如果你覺得「這整個房間的氣都是淤滯的」，就將切面水晶球吊掛在房間門口的正中央。如此一來，你就能讓進入這個房間的氣，轉變為可以提升運勢的「生氣」。

假如要在房門口懸掛水晶，必須注意不要讓水晶影響到房門的開關。此外，如果你們家的玄關很暗，也可以在大門的正中央，或是門口的角落懸掛切面水晶球。

順帶一提，球狀水晶具有「讓氣停留、凝聚」的效果，如果將這種水晶放在氣淤滯的地方，可能累積許多不好的氣，所以氣淤滯處不適合擺放球狀水晶；相反地，只要將球狀水晶放在你覺得氣的流動良好的地方，就能累積、增強這股氣。唯獨要特別注意的是，水晶放在陽光照射得到的地方會聚集過多光與熱，可能引發火災，因此請避免放在陽光直射處。此外，如果你在氣容易隨水流逝、容易被火燒盡的地方（也就是廁所、廚房、浴室等）感覺到「氣流失」，請將球狀水晶擺放在這些場所。這時，球狀水晶會發揮「凝聚氣」的作用，防止氣的流失。

這兩種水晶過了一段時間都會累積灰塵，等到髒汙明顯可見時，淨化環境的力量便會減弱。因此，請記得每半年或每當季節轉換時，就依照下列方法淨化水晶，好讓水晶重拾原有的力量。

淨化水晶的方法

A將水晶泡在鹽水裡一個晚上（請使用未精製過的粗鹽，不要使用食鹽）。

B以流動的水充分沖洗水晶，並讓滿月的月光照射幾個小時。

C以流動的水充分沖洗水晶，並讓早晨的太陽照射幾個小時。

由於水晶這種天然礦物上會有許多記憶或資訊，因此務必在你信任的商店購買經過淨化或祈福處理的水晶。

【本內容節錄自編輯精選好書《好情緒．空間整術理術》】

 

 

書名：好情緒．空間整術理術

出版社：方智出版社

作者：種市勝覺

風水師、密宗風水諮商師

於空海密宗大行滿大阿闍梨暨風水師松永修岳門下學習，累積了15年的修行後，獲得空海密宗阿闍梨一位。以風水學與密宗思想為核心，經手過兩千多件居家風水、商辦風水的挑選與鑑定工作，以及為房屋改造監工，引導人們解決公司與家裡的各式問題。著有《好情緒‧空間整理術》《只要察覺這一點，就不必再為錢苦惱了》。

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關鍵字：運勢植物水晶氣場開運

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