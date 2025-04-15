ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

光陽內鬥原因曝光！　竟與171億總部土地有關

光陽高雄總部所在的1.5萬坪土地，未來是否開發利用，備受南部不動產界關注。（圖╱報系資料）

▲光陽高雄總部所在的1.5萬坪土地，未來是否開發利用，備受南部不動產界關注。（圖╱CTWANT提供，下同）

圖、文╱CTWANT

全台籠罩在川普關稅危機氛圍之際，機車南霸天光陽工業前董座柯勝峯與執行長柯俊斌的「雙柯內鬥」，也鬧得沸沸揚揚，柯勝峯公開指控遭逼退及閃電請辭後，隨即「人間蒸發」，柯俊斌則以100多字簡單回應，「完全與事實不符」。

CTWANT記者調查發現，南部不動產界更關注光陽位在高雄蛋黃區1.5萬坪土地的未來的開發價值，目前光是土地市值就上看170億元。

光陽董監事16日改選在即，CTWANT記者透過諸多關係聯繫兩位當事人，柯勝峯行蹤成謎（一度傳出已出國），連秘書都不知道人在哪裡。柯俊斌則婉拒所有採訪，一切都以10日下午的三點回應為主：「1.柯董事長10日記者會中，對於本人指摘之部分，完全與事實不符；2.光陽公司的組織運作，向來一切依據公司法及公司相關規定執行；3.本人對於光陽公司的經營方向，一直期望著眼公司長遠的發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。」

光洲建設董事長柯俊吉（左）是柯俊斌的堂弟，他不但是光陽的現任董事，也是新當選的高雄市不動產開發公會理事長。（圖／報系資料）

▲光洲建設董事長柯俊吉（左）是柯俊斌的堂弟，他不但是光陽的現任董事，也是新當選的高雄市不動產開發公會理事長。

據本刊記者私下了解，柯勝峯在聲明稿所言：「發現執行長柯俊斌，聯合其家族企業光州（應是洲）建設董事長柯俊吉，正私下運作要在今年4月的董監事改選，讓柯俊斌擔任光陽董事長兼執行長，逼我退出公司經營高層，全面掌控公司主導權。」倒是在光陽各大家族間掀起不少討論。

業界人士說，「柯勝峯先拋出震撼彈，柯俊斌怎麼接都會受傷。」也有人判斷，柯俊斌應是已有相當的勝算，才會更低調應對，一切等董事會後再說。

南部不動產開發商更關注光陽驚人的廠區土地資產的未來。按照柯勝峯所說：「柯俊斌對於機車行業前景不抱期待……，消極守成即可。若公司虧損則可以關廠，也有利於現有廠址進行土地重新利用，潛在獲利更甚於辛苦經營本業。」

由於光陽三大柯姓家族的主要根據地都在高雄，對整個高雄的發展方向自然十分清楚。柯勝峯所說的光洲建設董事長柯俊吉，正是柯俊斌的堂弟，也是今年3月新選上的高雄市不動產開發公會理事長。早在幾年前，高雄在地的土地開發商中便盛傳：「光陽的老二（第二大家族）想開發三民區那塊地，而老大（第一大家族）不肯。」如今加上柯勝峯的指控，這場雙柯之爭的背後原因，不免又引人多一重遐想。

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀估計，光陽總部的土地未來重劃後，至少可獲利171億元。（圖╱謝哲耀提供）

▲高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀估計，光陽總部的土地未來重劃後，至少可獲利171億元。

光陽集團總部位於高雄市三民區灣興街，主要廠區包含管理大樓、研發大樓、第一廠區、第二廠區、民族廠區、物流中心等，總面積約15,563坪，土地為乙種工業用地。過去這個地方屬於郊區，現在隨著輕軌的發展，光陽總部附近開始重劃，這塊地已接近蛋黃區。

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀表示，2022年義聯集團在光陽周邊以每坪56萬元行情買下附近的乙種工業用土地，以此推估目前光陽總部土地市值為87.1億元。「假使未來比照一旁107期重劃土地之條件，變更成特定專用區、地主可分回5成，以目前市值每坪220萬元來看，未來分回土地市值起碼171.2億元。」

就算以現在土地估算171.2億元來算，也相當於光陽近9年稅前純益總和，若順利遷廠將原址進行土地變更與重劃，光陽總部現址的未來，很可能像台北南港商圈一樣華麗大翻身。

延伸閱讀
光陽內鬥1／董事會前的玉石俱焚？柯勝峯「揭瘡疤」引發業界震撼
娛樂報報／侯孝賢患失智症2年近況曝光　生日兒陪散步度過父子溫馨時光
原始連結

關鍵字：周刊王光陽

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全台最年輕10行政區出列　林口平均屋齡18年最幼齒

全台最年輕的10大重劃區出列，其中新北林口區平均屋齡僅18年最年輕，排行第二是金門金寧鄉也不到20年。而10區中，房價最便宜的是桃園觀音區，大樓、華廈每坪均價僅23.2萬元。

1小時前

不動產新詐騙手法！　房仲曝手段

詐騙已成為台灣嚴重的問題，如今連的不動產也成了詐騙集團覬覦的標的，一名擁有7年經歷的房仲業者就透露，詐團瞄準這塊肥羊，像是假冒屋主聯繫房仲，並主動提供屋況，再誘導業者點擊不明連結、輸入密碼，「一鍵LINE好友全被盜」。

3小時前

光陽內鬥原因曝光！　竟與171億總部土地有關

全台籠罩在川普關稅危機氛圍之際，機車南霸天光陽工業前董座柯勝峯與執行長柯俊斌的「雙柯內鬥」，也鬧得沸沸揚揚，柯勝峯公開指控遭逼退及閃電請辭後，隨即「人間蒸發」，柯俊斌則以100多字簡單回應，「完全與事實不符」。

4小時前

千萬預售屋提早4年交屋　單親媽借錢、認賠二選一

有單親媽媽在網路發問，離婚後撫養1子，現在住在娘家，去年用僅存的自備款180萬元，入手1100萬元預售屋，原本合約預計2029年交屋，卻提早到今年，讓她急得如同熱鍋上的螞蟻，是否該認賠出場？信義房屋專家建議，先向銀行詢問房貸審核成數。

16小時前

外國客住老旅店！付一晚房錢1680元「竟被逼21:00退房」傻眼了

一名網友日前受外國友人所託，幫忙找了住家附近的老旅店，沒想到朋友付了一晚房錢1680元後，竟被通知要在晚上9點前退房，後來他趕到現場了解情況，櫃台阿姨將責任全推給中午的接待人員，一下說睡到隔天須再付1500元，一下又改變說詞，讓他忍不住砲轟，「是欺負外國人聽不懂？無良爛店家！丟臉！」

17小時前

「號稱要排3小時」　話題品牌進駐美村路手搖一條街

號稱排3小時也要喝到的話題飲料UG進軍台中，近日宣布正式進軍中台灣，首間門市搶進逢甲商圈，開幕首日甚至有民眾在烈日下排隊3小時，另一間美村店也正在裝修，信義房屋專家分析勤美、SOGO商圈人潮穩定，品牌一進駐就能創造大量曝光與排隊效益。

18小時前

關稅風暴暫歇資金轉向　財富避險湧進高雄房市

美國實施對等關稅，上演髮夾彎，9日宣布，各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，全球股市反轉，不少投資人抓緊反彈行情，提前做好避險配套，避免淪為政策反覆、金融市場劇烈波動下的犧牲品！

19小時前

地方媽媽搶買明星學區宅　建案直接「校名當案名」

美國總統川普祭出對等關稅政策持續發酵，雖喊出暫停該政策90天，房市已提前反應陷入一片觀望潮，不過近期高雄學區宅逆風高飛，包括陽明國中、道明中學、康橋國際學校周邊房市詢問度仍高，不少地方媽媽搶卡位。

19小時前

不是睡公園！財經作家曝「老韭菜首選」　有冷氣、WiFi、免費淋浴

臉書粉專「游庭皓的財經皓角」今提到，真正的老韭菜，絕對不會睡公園，晚上都是睡機場大廳，「有冷氣、有WiFi、有插座，還可以24小時洗澡，像是第一航廈的1、2樓，及第二航廈的1、4樓，都設有免費淋浴設施；​如果想按摩，第二航廈C區設有免費按摩椅，睡覺可以去第二航廈3樓的躺椅區。」

19小時前

【廣編】台股驚天逆轉「投資人」如何自處？《原森》推「貼心付款」2房獨家方案

美國總統川普日前宣布對包括台灣在內的多個國家產品加徵32%關稅，導致全球市場出現劇烈波動。台股於4月7日重挫逾2000點，單日跌幅達9.7%，寫下歷來最大紀錄。然而僅隔兩個交易日，美方又突然宣布暫緩關稅實施，僅針對中國維持高稅率，台股於4月10日上演驚天反彈，飆升1600點，投資人情緒如洗三溫暖。

19小時前

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

光陽內鬥原因曝光！　竟與171..

養生館5.7億成交　北部建商獵..

外國客住老旅店！付一晚1680..

家中插頭「出現2狀況」快停用

不動產新詐騙手法！　房仲曝手段

果凍女董出手1.3億　加價3千..

跌破眾人眼鏡！　鹽埕破廢大樓流..

地方媽媽搶買明星學區宅　建案直..

同事買新房「沒裝潢」他愣了！大..

「號稱要排3小時」　話題品牌進..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全台最年輕10行政區出列　林口..

不動產新詐騙手法！　房仲曝手段

光陽內鬥原因曝光！　竟與171..

千萬預售屋提早4年交屋　單親媽..

外國客住老旅店！付一晚1680..

「號稱要排3小時」　話題品牌進..

關稅風暴暫歇「資金轉向」湧進高..

地方媽媽搶買明星學區宅　建案直..

不是睡公園！財經作家曝「老韭菜..

台股驚天逆轉「投資人」如何自處..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366