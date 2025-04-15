光陽內鬥原因曝光！　竟與171億總部土地有關

▲光陽高雄總部所在的1.5萬坪土地，未來是否開發利用，備受南部不動產界關注。（圖╱CTWANT提供，下同）

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全台籠罩在川普關稅危機氛圍之際，機車南霸天光陽工業前董座柯勝峯與執行長柯俊斌的「雙柯內鬥」，也鬧得沸沸揚揚，柯勝峯公開指控遭逼退及閃電請辭後，隨即「人間蒸發」，柯俊斌則以100多字簡單回應，「完全與事實不符」。

CTWANT記者調查發現，南部不動產界更關注光陽位在高雄蛋黃區1.5萬坪土地的未來的開發價值，目前光是土地市值就上看170億元。

光陽董監事16日改選在即，CTWANT記者透過諸多關係聯繫兩位當事人，柯勝峯行蹤成謎（一度傳出已出國），連秘書都不知道人在哪裡。柯俊斌則婉拒所有採訪，一切都以10日下午的三點回應為主：「1.柯董事長10日記者會中，對於本人指摘之部分，完全與事實不符；2.光陽公司的組織運作，向來一切依據公司法及公司相關規定執行；3.本人對於光陽公司的經營方向，一直期望著眼公司長遠的發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。」

▲光洲建設董事長柯俊吉（左）是柯俊斌的堂弟，他不但是光陽的現任董事，也是新當選的高雄市不動產開發公會理事長。

據本刊記者私下了解，柯勝峯在聲明稿所言：「發現執行長柯俊斌，聯合其家族企業光州（應是洲）建設董事長柯俊吉，正私下運作要在今年4月的董監事改選，讓柯俊斌擔任光陽董事長兼執行長，逼我退出公司經營高層，全面掌控公司主導權。」倒是在光陽各大家族間掀起不少討論。

業界人士說，「柯勝峯先拋出震撼彈，柯俊斌怎麼接都會受傷。」也有人判斷，柯俊斌應是已有相當的勝算，才會更低調應對，一切等董事會後再說。

南部不動產開發商更關注光陽驚人的廠區土地資產的未來。按照柯勝峯所說：「柯俊斌對於機車行業前景不抱期待……，消極守成即可。若公司虧損則可以關廠，也有利於現有廠址進行土地重新利用，潛在獲利更甚於辛苦經營本業。」

由於光陽三大柯姓家族的主要根據地都在高雄，對整個高雄的發展方向自然十分清楚。柯勝峯所說的光洲建設董事長柯俊吉，正是柯俊斌的堂弟，也是今年3月新選上的高雄市不動產開發公會理事長。早在幾年前，高雄在地的土地開發商中便盛傳：「光陽的老二（第二大家族）想開發三民區那塊地，而老大（第一大家族）不肯。」如今加上柯勝峯的指控，這場雙柯之爭的背後原因，不免又引人多一重遐想。

▲高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀估計，光陽總部的土地未來重劃後，至少可獲利171億元。

光陽集團總部位於高雄市三民區灣興街，主要廠區包含管理大樓、研發大樓、第一廠區、第二廠區、民族廠區、物流中心等，總面積約15,563坪，土地為乙種工業用地。過去這個地方屬於郊區，現在隨著輕軌的發展，光陽總部附近開始重劃，這塊地已接近蛋黃區。

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀表示，2022年義聯集團在光陽周邊以每坪56萬元行情買下附近的乙種工業用土地，以此推估目前光陽總部土地市值為87.1億元。「假使未來比照一旁107期重劃土地之條件，變更成特定專用區、地主可分回5成，以目前市值每坪220萬元來看，未來分回土地市值起碼171.2億元。」

就算以現在土地估算171.2億元來算，也相當於光陽近9年稅前純益總和，若順利遷廠將原址進行土地變更與重劃，光陽總部現址的未來，很可能像台北南港商圈一樣華麗大翻身。

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