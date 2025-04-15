不動產新詐騙手法！　房仲曝手段

▲北市信義豪宅近日傳出交易詐騙，7年房仲業者驚曝「狡猾手法」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

詐騙已成為台灣嚴重的問題，如今連的不動產也成了詐騙集團覬覦的標的，一名擁有7年經歷的房仲業者就透露，詐團瞄準這塊肥羊，像是假冒屋主聯繫房仲，並主動提供屋況，再誘導業者點擊不明連結、輸入密碼，「一鍵LINE好友全被盜」。

▲假屋主誘導房仲業者點不明連結及輸入密碼。

根據《中時新聞網》報導，房仲業者朱小姐驚揭詐騙集團狡猾的詐騙手段，她表示，「日前接到一名自稱北市信義豪宅屋主的訊息，對方表示有意出售豪宅，傳送帶有密碼連結的圖片，並要求點開查看物件狀況」。

朱小姐表示，和對方互動過程，語氣、資料詳實，甚至能正確回答社區行情，讓人一度難斷定真偽，但當她進一步詢問，「社區曾住一位全台很有名的人？」對方急解釋，「房子登記名下是阿姨，所以不太了解」。引起朱小姐有了戒心。

由於過往的詐騙手法，都僅只傳訊不接電話，但朱小姐表示，「這案主是會主動來電，甚至配合預約看屋時間，還將由登記在案的阿姨出面接待，和過往模式截然不同」，試圖營造真實交易情境。

不過據朱小姐向該豪宅的管理員了解後得知，「社區近期已有多起類似案例，對象包含室內設計師與其他房仲，皆收到詭異簡訊，手法雷同」。雖然未造成損失，但朱小姐強調，「身為第一線房仲人員，呼籲同業要提高警覺，這是最新詐騙手法，當時若點了連結，後果恐怕不堪設想」。

CTWANT提醒您：若接獲類似訊息或有疑慮，應立即與165反詐騙專線聯繫查證，切勿貿然點擊或透露個資。

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