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全台最年輕10行政區出列　林口平均屋齡18年最幼齒

▲林口,A9。（圖／記者項瀚攝）

▲全台最年輕的10大重劃區出列，其中新北林口區平均屋齡僅18年最年輕。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

全台最年輕的10大重劃區出列，其中新北林口區平均屋齡僅18年最年輕，排行第二是金門金寧鄉也不到20年。而10區中，房價最便宜的是桃園觀音區，大樓、華廈每坪均價僅23.2萬元。

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住商機構觀察內政部數據，全台2024年第四季各行政區房屋稅籍平均屋齡，以新北市林口區平均屋齡達18年最低，至於各行政區中又以桃園市觀音區房價最親民。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「觀察平均屋齡最年輕的行政區，區域內多為知名重劃區，推案推陳出新，致使平均屋齡新穎，也是首購、年輕族群移居熱區。」

▲▼ 。（圖／住商統計）

▲房屋稅籍住宅類平均屋齡最少行政區TOP10。（圖／住商統計）

住商不動產林口三井加盟店東劉國勝表示：「林口周邊較新屋齡社區，多落在桃園捷運林口站、林口三井周邊，也就是文化三路一段上，該路段周邊社區屋齡約15年內，由於屋齡較新，目前成交行情以5~6字頭為主，部分新成屋可達7字頭。」

至於屋齡約20年左右社區，劉國勝表示：「多位於文化二路一段周邊，此類物件以剛性需求的中小坪數為主，每坪單價約落在45~55萬元，而大坪數者單價則亦有4字頭價位，整體而言，由於林口屬新開發的重劃區地段，區段供給以新成屋、新古屋及預售案為主，致使新屋比例普遍較高。」

第二名是金門金寧鄉，賴志昶表示：「金寧鄉重劃區近期憑藉著金門大橋等大型建設利多，房市與台灣本島大盤起漲並進入多頭，吸引不少建商相繼移入開發，讓區域屋齡持續下降，目前區域中古單價約落在2字頭，新案價則以3~4字頭居多。」

《591新建案》新聞公關組副主任畢務潔表示，觀音區指標重劃區就是草漯，雖然機能發展尚未到位，但因為鄰近觀音工業區、桃園科技工業園區及大園工業區，擁一定剛需買盤，此外又能吃到航空城開發計畫，在大園房價站上3字頭，甚至邁向4字頭之際，2字頭草漯的關注度也逐漸提升。

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關鍵字：房價屋齡年輕行政區林口金寧住商不動產大家房屋

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