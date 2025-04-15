南部腎臟科名醫出手　「高悅診所」透天9800萬賣出

記者張雅雲／高雄報導

在地經營逾10年的「高悅診所」位於高雄九如一路，是知名洗腎機構，今年1月以9800萬元成交，該透天地坪71.8坪、建坪280坪，據了解，新買家為僾彼股份有限公司，而該公司董事則是南部著名的腎臟科權威醫生。信義房屋專家表示，該區多以地緣性買盤為主。

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▲「高悅診所」位於高雄九如一路，是知名洗腎機構，今年1月該透天以9800萬元成交。（圖／記者張雅雲攝）

「高悅診所」位於九如一路，根據《Google Maps》顯示，2014年就已開業，至今也有11年，是當地知名洗腎機構，根據實價登錄資料顯示，該物件1月已經轉手新屋主，屋齡45年，共計5層樓高，地坪71.8坪、建坪280坪，以總價9800元出售，換算地價落在約136.5萬元。

而該物件之前曾進入法拍市場，前屋主2012年在二拍時以3677萬元取得，等於持有13年獲利6123萬元。

▲九如一路屬於陽明商圈，沿線商家林立，是三民連接鳳山區的主要道路，人潮、車潮都多。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，新買家為僾彼股份有限公司，而該公司董事則是南部著名的腎臟科權威醫生，2011年成立專門的腎臟科診所，根據該公司官網介紹，該診所採用與醫學中心相同的血液透析治療設備，有別於一般舊式洗腎中心，提供更高品質的醫療服務。

在地仲介透露，「高悅診所」目前營業中，租期至2033年，租金採階梯式調整，目前租金為25萬元，換算投報率也有3%，新買家入手後，收租或之後擴大營業使用都相當適合。

交易 交易日 總價 買方 買賣 2025/1 9800萬 僾彼股份有限公司 拍賣 2012/6 3677萬 自然人二拍取得

▲高悅診所買賣紀錄。（ETtoday製表）

信義房屋陽明店長邱耀弘表示，九如一路屬於陽明商圈，沿線商家林立，是三民連接鳳山區的主要道路，人潮、車潮都多，雖然店面能見度高，不過因馬路寬闊、車流量大，較適合「武市」經營。

邱耀弘說：「因區域除捷運黃線外，缺乏大型議題，店面近年買氣平淡，成交多以具地緣性買家為主。」該區屋齡多為20~40年，店面主力坪數為20~40坪，換算土地單價約120~150萬元，商圈具穩定客群，以在地人為主，整棟透天租金約3.5~4.5萬元。

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