ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台運動風潮帶動房市　北屯最狂房價拉209%

▲▼豐原首座結合兒童運動設施的國運中心「豐原國民暨兒童運動中心」, 亞洲大學斥資75億元在豐原打造「亞洲大學豐富健康產業園區」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「豐原國民暨兒童運動中心」地上4層、地下3層預計7月啟用。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

運動風潮席捲全台，業者統計，自北台中各區運動中心啟用後，周邊房價漲幅驚人，其中又以「北屯國民運動中心」周邊最為亮眼，5年漲幅高達209%、而隨著「豐原國民暨兒童運動中心」預計7月就將正式開館營運，豐原房市也開始出現明顯漲勢，近一年來房價上漲9.3%。專家認為隨著區域發展持續升級，未來房價有望進一步縮小各區差距。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

豐原區擁有近16.4萬人口，為台中市第6大區，更以高達1萬2855家的商業登記數量高居全市之冠，隨著亞洲大學重金投資逾55億元推動「豐富專案」，打造近6000坪的全齡健康園區，另外，斥資6億多元打造的「豐原國民暨兒童運動中心」也將於7月正式開館營運。

「豐原國民暨兒童運動中心」地上4層、地下3層的多功能運動中心，規劃游泳池、綜合球場、體適能中心等多項運動空間，更打造了親子體適能中心和兒童多功能空間，同時地下層設有200個汽車停車位及177個機車停車位，不僅提供運動民眾便利的停車空間，也解決周邊社區的停車需求。

▲▼豐原首座結合兒童運動設施的國運中心「豐原國民暨兒童運動中心」, 亞洲大學斥資75億元在豐原打造「亞洲大學豐富健康產業園區」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲亞洲大學重金投資逾55億元推動「豐富專案」，打造近6000坪的全齡健康園區。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「運動中心的設立往往能帶動周邊房市發展，提升生活品質，更能吸引年輕族群進駐，以台中其他區域為例，北屯、朝馬、南屯等運動中心周邊房價都有顯著上漲，漲幅從58.5%到209.%不等。」

根據實價登錄資料，2017年啟用的「北區國民運動中心」區內，指標個案「理仁泰舍」，每坪單價高達75.1萬元；而2020年啟用的「北屯國民運動中心」，坐落14期重劃區，「龍寶有愛臻邸」則以每坪單價81.3萬元創下區域新高；至於2021年啟用的「潭子國民運動中心」，周邊坐落弘富重劃區、由在地建商打造的「匯有大及第」，目前社區最高成交單價也達46.2萬元，都寫下區域新高紀錄。

至於7月正式營運的「豐原國民暨兒童運動中心」，近期周邊新案「慶山明仁」，最高單價已來到每坪55.4萬元，此外，久樘開發在「豐原國民暨兒童運動中心」旁推出新案的「久樘雋陽」也受到注目。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

中信房屋豐原圓東加盟店店長羅玉幸分析：「豐原的地理位置交通便利，加上近年來的城市規劃和基礎設施投資，隨著運動中心和亞大全齡健康園區的落成，豐原將形成一個集運動、醫療、教育於一體的完整生活圈，不僅能吸引年輕族群，也非常適合壯世代、甚至是有意退休的人士選擇居住。」隨著區域發展持續升級，未來房價有望進一步縮小與市區的差距。

海線地區，「清水國民暨兒童運動中心」也即將開幕，更是為海線首座運動中心，吸納海線周邊75萬人口，耗資6.4億元。也有新案主打運動宅，如「嘉麗Winner」基地位於運動中心對面，擁有「下樓即大型公設的優勢」，以規劃符合年輕人生活公設，包括凱旋迎賓大廳、直播室、K書中心、共享客房，規劃2~3房。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中海線親民房價，重大建設多，是攏絡買盤的重要誘因。（圖／記者陳筱惠攝）

兆國營建機構也佈局清水打算推出造鎮系列個案，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說：「台中海線親民房價，是攏絡買盤的重要誘因。」以中科周邊為例，園區核心的西屯區，去年新案均價73.3萬元，但往海線走，房價便一路下降，甚至可以找到「3字頭」的預售案，激勵海線的人口及房市發展。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

關鍵字：台中運動中心豐原房市房價

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市退燒回穩　房地合一稅收見7季首降

根據財政部資料顯示，3月個人房地合一稅收43.5億元，年增僅剩下2.7%，整體第一季的個人房地合一稅收101.2億元，年減幅度達11%，是近7季以來首見房地合一稅收年變化出現衰退，信義房屋專家表示股市重挫，短期房市交易不容易放量，第二季估維持年減表現。

1小時前

2月才成立的小建商出動1.2億　收西屯菜市場老破小透天　

台中近期房市雖趨於冷卻，但小型開發商仍然前仆後繼，台中市西屯區鄰近逢甲商圈的傳統市場，道路面寬小，兩棟屋齡55年的「老破小」透天，以每坪地價100萬元成交，總金額來到1.2億元，專家分析，這是很典型的小型建商做法。

1小時前

搶企業目光　士北科周邊商辦標榜「俗擱大碗」進場

「我想，這會是士林北投科技園區一帶最『俗擱大碗』的商辦案。」都美建設位於百齡橋旁的「大河商爵」今（15日）動土並正式公開銷售，該公司董事長曹來春於開工儀式上表示。據了解，該案開價每坪78萬元，目前實登行情每坪約65~69萬元。

2小時前

台積電帶動朴子租金2年漲5成　在地盼：社宅平抑行情

台積電在嘉科開出技術員職缺，平均年薪70萬元以上，帶動周邊房價、租金應聲起漲。國家住都中心表示，嘉義縣社宅「朴子安居」15日動土，預計2029年完工，打造朴子首棟社宅，專家分析，該區2房租金約1.5萬元，在地人期待社宅完工後，可降低租金行情。

3小時前

大園「敏盛醫院」3億打包賣　前房東10年大賺1.1億

桃園大園區「敏盛醫院」整棟3億元賣，前房東持有10年，大賺1.1億元。專家分析，敏盛醫院包含700多坪住宅地，近年大園房價、地價漲勢明顯，對照周圍行情，認為本次是筆划算的交易。

3小時前

南部腎臟科名醫出手　「高悅診所」透天9800萬賣出

在地經營逾10年的「高悅診所」位於高雄九如一路，是知名洗腎機構，今年1月以9800萬元成交，該透天地坪71.8坪、建坪280坪，據了解，新買家為僾彼股份有限公司，而該公司負責人則是南部著名的腎臟科權威醫生。信義房屋專家表示，該區多以地緣性買盤為主。

5小時前

全台運動風潮帶動房市　北屯最狂房價拉209%

運動風潮席捲全台，業者統計，自北台中各區運動中心啟用後，周邊房價漲幅驚人，其中又以「北屯國民運動中心」周邊最為亮眼，5年漲幅高達209%，隨著「豐原國民暨兒童運動中心」預計7月就將正式開館營運，豐原房市也開始出現明顯漲勢。

5小時前

全台最年輕10行政區出列　林口平均屋齡18年最幼齒

全台最年輕的10大重劃區出列，其中新北林口區平均屋齡僅18年最年輕，排行第二是金門金寧鄉也不到20年。而10區中，房價最便宜的是桃園觀音區，大樓、華廈每坪均價僅23.2萬元。

7小時前

不動產新詐騙手法！　房仲曝手段

詐騙已成為台灣嚴重的問題，如今連的不動產也成了詐騙集團覬覦的標的，一名擁有7年經歷的房仲業者就透露，詐團瞄準這塊肥羊，像是假冒屋主聯繫房仲，並主動提供屋況，再誘導業者點擊不明連結、輸入密碼，「一鍵LINE好友全被盜」。

9小時前

光陽內鬥原因曝光！　竟與171億總部土地有關

全台籠罩在川普關稅危機氛圍之際，機車南霸天光陽工業前董座柯勝峯與執行長柯俊斌的「雙柯內鬥」，也鬧得沸沸揚揚，柯勝峯公開指控遭逼退及閃電請辭後，隨即「人間蒸發」，柯俊斌則以100多字簡單回應，「完全與事實不符」。

9小時前

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

光陽內鬥原因曝光！　竟與171..

養生館5.7億成交　北部建商獵..

家中插頭「出現2狀況」快停用

外國客住老旅店！付一晚1680..

大園「敏盛醫院」3億打包賣　前..

果凍女董出手1.3億　加價3千..

不動產新詐騙手法！　房仲曝手段

跌破眾人眼鏡！　鹽埕破廢大樓流..

南部腎臟科名醫出手　「高悅診所..

地方媽媽搶買明星學區宅　建案直..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市退燒回穩　房地合一稅收見7..

2月才成立的小建商出動1.2億..

搶企業目光　士北科周邊商辦標榜..

台積電帶動朴子租金2年漲5成　..

大園「敏盛醫院」3億打包賣　前..

南部腎臟科名醫出手　「高悅診所..

全台運動風潮帶動房市　北屯最狂..

全台最年輕10行政區出列　林口..

不動產新詐騙手法！　房仲曝手段

光陽內鬥原因曝光！　竟與171..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366