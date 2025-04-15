全台運動風潮帶動房市　北屯最狂房價拉209%

▲「豐原國民暨兒童運動中心」地上4層、地下3層預計7月啟用。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

運動風潮席捲全台，業者統計，自北台中各區運動中心啟用後，周邊房價漲幅驚人，其中又以「北屯國民運動中心」周邊最為亮眼，5年漲幅高達209%、而隨著「豐原國民暨兒童運動中心」預計7月就將正式開館營運，豐原房市也開始出現明顯漲勢，近一年來房價上漲9.3%。專家認為隨著區域發展持續升級，未來房價有望進一步縮小各區差距。

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豐原區擁有近16.4萬人口，為台中市第6大區，更以高達1萬2855家的商業登記數量高居全市之冠，隨著亞洲大學重金投資逾55億元推動「豐富專案」，打造近6000坪的全齡健康園區，另外，斥資6億多元打造的「豐原國民暨兒童運動中心」也將於7月正式開館營運。

「豐原國民暨兒童運動中心」地上4層、地下3層的多功能運動中心，規劃游泳池、綜合球場、體適能中心等多項運動空間，更打造了親子體適能中心和兒童多功能空間，同時地下層設有200個汽車停車位及177個機車停車位，不僅提供運動民眾便利的停車空間，也解決周邊社區的停車需求。

▲亞洲大學重金投資逾55億元推動「豐富專案」，打造近6000坪的全齡健康園區。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「運動中心的設立往往能帶動周邊房市發展，提升生活品質，更能吸引年輕族群進駐，以台中其他區域為例，北屯、朝馬、南屯等運動中心周邊房價都有顯著上漲，漲幅從58.5%到209.%不等。」

根據實價登錄資料，2017年啟用的「北區國民運動中心」區內，指標個案「理仁泰舍」，每坪單價高達75.1萬元；而2020年啟用的「北屯國民運動中心」，坐落14期重劃區，「龍寶有愛臻邸」則以每坪單價81.3萬元創下區域新高；至於2021年啟用的「潭子國民運動中心」，周邊坐落弘富重劃區、由在地建商打造的「匯有大及第」，目前社區最高成交單價也達46.2萬元，都寫下區域新高紀錄。

至於7月正式營運的「豐原國民暨兒童運動中心」，近期周邊新案「慶山明仁」，最高單價已來到每坪55.4萬元，此外，久樘開發在「豐原國民暨兒童運動中心」旁推出新案的「久樘雋陽」也受到注目。

中信房屋豐原圓東加盟店店長羅玉幸分析：「豐原的地理位置交通便利，加上近年來的城市規劃和基礎設施投資，隨著運動中心和亞大全齡健康園區的落成，豐原將形成一個集運動、醫療、教育於一體的完整生活圈，不僅能吸引年輕族群，也非常適合壯世代、甚至是有意退休的人士選擇居住。」隨著區域發展持續升級，未來房價有望進一步縮小與市區的差距。

海線地區，「清水國民暨兒童運動中心」也即將開幕，更是為海線首座運動中心，吸納海線周邊75萬人口，耗資6.4億元。也有新案主打運動宅，如「嘉麗Winner」基地位於運動中心對面，擁有「下樓即大型公設的優勢」，以規劃符合年輕人生活公設，包括凱旋迎賓大廳、直播室、K書中心、共享客房，規劃2~3房。

▲台中海線親民房價，重大建設多，是攏絡買盤的重要誘因。（圖／記者陳筱惠攝）



兆國營建機構也佈局清水打算推出造鎮系列個案，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說：「台中海線親民房價，是攏絡買盤的重要誘因。」以中科周邊為例，園區核心的西屯區，去年新案均價73.3萬元，但往海線走，房價便一路下降，甚至可以找到「3字頭」的預售案，激勵海線的人口及房市發展。

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