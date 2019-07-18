JK羅琳砸8千萬蓋「霍格華茲風豪宅」！大樹擋號誌燈　10年屢被投訴

▲J·K·羅琳的豪宅引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



《哈利波特》系列作者J·K·羅琳（JK Rowling）因為作品大賣而致富，在愛丁堡擁有一間美麗的鄉村豪宅，內部有超大的花園，還有像霍格華茲風格的大樓，但近期這間房子卻發生爭議，宅內花園的樹實在長得太高，擋住路燈和號誌燈，引起鄰居抗議。



J·K·羅琳在2009年以約200萬（約台幣78958萬元）英鎊的價格買下這件於17世紀的的老宅，有時被稱為「羅琳堡壘」（Fortress Rowlin），主因是為了防偷窺、加強隱私，外圍種了許多的樹木和藤蔓，作為天然遮蔽，像是城堡一樣。目前已經長到超過9公尺高。但是這些高大的樹木近期引來爭議，英國《每日郵報》報導，羅琳收到了愛丁堡市議會的通知，因為這些樹木長得太高，擋住了路燈和紅綠燈，會造成危險。

據了解，羅琳已經同意將會修剪外牆的樹木，並且請來了專業的樹木醫師，向市議會提交修剪計畫。工人將會使用高達24公尺的切割儀器進行作業，長得太茂盛擋到鄰居家或是街上號誌燈的部分都會被砍掉。

▲J·K·羅琳位於愛丁堡的豪宅。（圖／翻攝自Daily Mail）

羅琳目前未針對此事作出回應，但一名消息人士透露，在市議會採取行動之前，就已經有修剪樹木的規畫了，「計畫中包含交通管理規劃，所有細節都已經到位了」。

事實上，這已經不是羅琳的豪宅第一次引起爭議，2015年時，他被鄰居抗議，由於整理花園的工程太龐大，持續了三天，造成附近交通阻塞混亂，還得立起臨時號誌燈。2011年時，羅琳為了讓自己的花園變得更大，申請了規劃許可，以100萬價格買下並打掉了隔壁的另一棟房子。

儘管當地人抗議，到了2012年，羅琳再度申請到許可，在自己的花園裡蓋了兩個具有霍格華茲風格的樹屋，這兩棟建築高約12公尺，估計花費25萬英鎊，裡面有秘密隧道，一座繩索橋以及塔樓屋頂。