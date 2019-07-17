買預售屋「詭異管路」美觀秒崩壞　他交屋驚呆：正常嗎？網搖頭解答

▲原PO交屋後，驚見詭異管路！（圖／翻攝mobile01）

網搜小組／綜合報導

民眾砸大錢買預售屋，豈料交屋後，才發現室內的美觀差很大，一名屋主表示，發現天花板出現「污水管」的管路，從客廳走道繞到房間，讓他看了好傻眼。

一名男網友在論壇《mobile01》透露，今（2019）年才新交屋，發現上層住戶的「污水管」直接裸露，從自家客廳走道接至房間，最後再接到管道間，除了影響室內美觀，他擔心「會不會晚上睡覺有噪音呢？這樣是正常的嗎？」

大批網友看照片後，紛紛認為這不是污水管，「是不是樓上有客變過？一般糞管是走最近的距離到管道間，不會拉這麼長的距離」、「室內有樓上污水管很合理，但是這麼長怪怪的，除非樓上格局跟你家不一樣」、「那個不可能是糞管，粗細不同，而且糞管不會走90度直角的，我看像是你家浴室的排風管耶，樓主你是不是弄錯了」。

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▲多數網友認為是排氣管！（圖／翻攝mobile01）

有人則笑虧，買預售屋藏風險，等到交屋才發現管線裸露的工法，讓人不禁狂搖頭，「先不提現在大樓大多都把污水管設計在樓下天花板這種基本常識，如果是預售屋你要怎麼知道」、「除非他是中間戶～只有單面陽台與採光...不然這樣的排風設計真的很天，所以我說他亂做！」、「這設計是不好看…但其實也沒到亂做啦！其實很多都是做個天花板包起來，眼不見為淨，但記得天花板包之前先把冷氣系統做好！工序最好不要亂！不知之後銅管很難拉」。