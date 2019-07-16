ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

12年沒吹冷氣！租屋女心動問「移動式冷氣好嗎」　網曝…買過一次馬上退貨

ETtoday房產雲

▲▼床（圖／翻攝爆系知識家）

▲原PO租屋處沒裝冷氣，靠吹電風扇過12年之久！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

炎炎夏日飆高溫，一名女網友租屋卻不曾吹過冷氣，且時間長達12年，近日她終於熱到凍抹條，心動想買水冷扇或移動式冷氣機來消暑，不少網友卻力勸別買，直呼「妳後悔的！」

一名女網友在臉書《爆系知識家》表示，自己在外租屋12年，因房間位處一樓沒安裝冷氣，只靠一台電風扇度過炎熱夏天，她忍不住自嘲「我覺得（自己）超強！」她透露，雖然有室外窗，但外面是防火巷，陽光無法照射進來，因此屋內濕氣很重，「日積月累的皮膚狀況可想而知。」

礙於房間無法安裝冷氣，原PO也沒有多餘的預算重找房子，她好奇問道，若想省電、不想噪音太吵情況下，「水冷扇及移動式冷氣這樣條件下，你們如何選擇？」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲▼12年沒吹冷氣！她租屋熱爆「移動式冷氣好嗎」　網曝…買過一次馬上退貨（圖／翻攝爆系知識家）

▲網友分享經驗！（圖／翻攝自臉書爆系知識家）

網友看完求助文後，紛紛給予熱心建議，由於房子長年潮濕，不建議買水冷扇，「千萬不要買水冷扇，因為根本就是加水的電風扇」、「水冷扇是我這輩子最大的雷，一直噴霧氣，本來只是熱，現在又加上黏，整個人超厭世的，它只適合放在室外，生意場合的地方」、「水冷扇更濕，用掉一升水表示你空氣裡多了一升水」、「水冷扇不推，只會更悶熱」、「你的房間狀況搭上水冷扇，剛好可以種香菇靈芝」。

至於移動式冷氣部分，不少過來人表示用了會後悔，「移動式冷氣要裝排風管、蠻吵、不太涼 」、「移動式冷氣也要依照房間大小下去買，不然怎麼吹都不怎麼涼」、「想省電（移動式冷氣這個選項可以刪除了）」、「你把最好的選擇排除了，依妳的環境，還是冷氣優先、水冷扇和移動式冷氣都會讓妳後悔的」、「移動式冷氣真的很蠢…買過一次馬上退貨」。

有人建議溼氣重，可買除濕機先解決，「除濕機是最佳選擇。長期潮濕的環境，黴菌滋生，對健康影響很大」、「潮濕的房間沒冷氣真的很痛苦，我房間用五公升的除濕機，兩天滿水，還好有冷氣跟自己外裝的排風扇，不然我身體應該都長菇了，所以買除濕機配排風扇加電扇吧」。

關鍵字：租屋冷氣水冷扇移動式冷氣除濕機

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4237

師傅吊一條繩…懸命修冷氣　客人冷眼「不危險啊」！老闆娘譙：到底啥心態

最近天氣熱如烤箱，家家戶戶早已開冷氣消暑，而夏天也是水電行最忙碌的高峰！一名女網友抱怨，每天都有客人奪命連環叩，要求趕快裝修冷氣機，不體諒師傅爆肝工作就算了，明明架設冷氣的位置很危險，客人竟罔顧生命安..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4222

住公司荒廢宿舍！佛心老闆「水電網路攏免錢」　她爽睡9天下場曝光：根本受不了

俗話說，天下沒有白吃的午餐！一名女網友在PTT透露，老闆貼心提供免費住宿，地點就位在公司樓上，連水電費都激省，正當大批網友極力勸退，也有過來人自爆「我也住過公司，以後你會後悔」後，原PO仍堅持入住，現..

7月9日 13:04

//cdn2.ettoday.net/images/3423

神同事「22度冷氣開大絕」…網喊：北極熊QQ！達人曝「24hrs不關」省電絕招

夏日酷熱讓人彷彿置身於烤箱中，不少民眾開冷氣消暑，電費也相當可觀！一名男網友透露，同事開冷氣都設定在22至23度，反觀原PO只開28度配電風扇，就感到很舒適。對此，冷氣達人也分享5項秘招，享受涼爽之餘..

7月8日 20:07

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／月電費破1300元！租屋女哀號：很省電了　神揪「3大吃電怪獸」網嚇壞

七月天氣酷熱難耐，爽吹冷氣之餘，電費也貴得嚇嚇叫！一名女網友搬到租屋處，發現用電量激增，一個月電費粗估1300多元，「我已經很省電了耶」，不滿荷包大失血，她開始檢視家電使用情況，熱心網友一看，發現是3..

7月4日 12:32

//cdn2.ettoday.net/images/4236

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！他淚喊「底褲都是」...過來人秒懂：超猛

擁有金黃色果皮，外型與紅火龍果極為相似的「麒麟果」，不僅酸中帶甜，同時富含高營養價值，不過就有苦主po出勸世文，提醒大家如果沒有廁所在附近時，千萬別吃下肚。一席話引來熱烈回響，不少吃過的朋友都說威力強..

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4236

屢遭韓粉霸凌…廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

高雄香蕉煎餅店「廣德家」公開霸韓後爭議不斷，屢次遭到韓粉檢舉，導致國稅局、員警上門，甚至連房東都不願意租借地面，讓店家只能以快閃方式營業。張姓老闆15日突然在臉書上PO出「臉傷照」說，「我內心受到的傷..

12小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

讀者迴響

熱門新聞

租金補貼7/22起申請　最高月..

師傅吊一條繩裝冷氣　客：不危險

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

清交大學生捨宿舍　月花1.2萬..

夫妻年收220萬扛1600萬房..

北市鬧區「平價屋」搶翻！1坪4..

塭仔圳拚年底完成重劃　新莊房市..

高醫1.5萬學生套房　連垃圾都..

月租7500元！北大學生套房木..

有房貸帥哥vs無房貸肥宅　網一..

ETtoday房產雲

最新新聞more

快時尚服飾撤離台灣　關鍵分水嶺..

她想買移動式冷氣…網曝會後悔！

親水公園宅周邊撿便宜　北市這4..

師傅吊一條繩裝冷氣　客：不危險

颶風巴里襲美！預計34萬戶受影..

月租7500元！北大學生套房木..

清交大學生捨宿舍　月花1.2萬..

高醫1.5萬學生套房　連垃圾都..

北市鬧區「平價屋」搶翻！1坪4..

室內3大警戒區全面抗霉入侵　對..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366