12年沒吹冷氣！租屋女心動問「移動式冷氣好嗎」　網曝…買過一次馬上退貨

▲原PO租屋處沒裝冷氣，靠吹電風扇過12年之久！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

炎炎夏日飆高溫，一名女網友租屋卻不曾吹過冷氣，且時間長達12年，近日她終於熱到凍抹條，心動想買水冷扇或移動式冷氣機來消暑，不少網友卻力勸別買，直呼「妳後悔的！」

一名女網友在臉書《爆系知識家》表示，自己在外租屋12年，因房間位處一樓沒安裝冷氣，只靠一台電風扇度過炎熱夏天，她忍不住自嘲「我覺得（自己）超強！」她透露，雖然有室外窗，但外面是防火巷，陽光無法照射進來，因此屋內濕氣很重，「日積月累的皮膚狀況可想而知。」

礙於房間無法安裝冷氣，原PO也沒有多餘的預算重找房子，她好奇問道，若想省電、不想噪音太吵情況下，「水冷扇及移動式冷氣這樣條件下，你們如何選擇？」

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▲網友分享經驗！（圖／翻攝自臉書爆系知識家）

網友看完求助文後，紛紛給予熱心建議，由於房子長年潮濕，不建議買水冷扇，「千萬不要買水冷扇，因為根本就是加水的電風扇」、「水冷扇是我這輩子最大的雷，一直噴霧氣，本來只是熱，現在又加上黏，整個人超厭世的，它只適合放在室外，生意場合的地方」、「水冷扇更濕，用掉一升水表示你空氣裡多了一升水」、「水冷扇不推，只會更悶熱」、「你的房間狀況搭上水冷扇，剛好可以種香菇靈芝」。

至於移動式冷氣部分，不少過來人表示用了會後悔，「移動式冷氣要裝排風管、蠻吵、不太涼 」、「移動式冷氣也要依照房間大小下去買，不然怎麼吹都不怎麼涼」、「想省電（移動式冷氣這個選項可以刪除了）」、「你把最好的選擇排除了，依妳的環境，還是冷氣優先、水冷扇和移動式冷氣都會讓妳後悔的」、「移動式冷氣真的很蠢…買過一次馬上退貨」。

有人建議溼氣重，可買除濕機先解決，「除濕機是最佳選擇。長期潮濕的環境，黴菌滋生，對健康影響很大」、「潮濕的房間沒冷氣真的很痛苦，我房間用五公升的除濕機，兩天滿水，還好有冷氣跟自己外裝的排風扇，不然我身體應該都長菇了，所以買除濕機配排風扇加電扇吧」。