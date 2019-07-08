神同事「22度冷氣開大絕」…網喊：北極熊QQ！達人曝「24hrs不關」省電絕招

▲開冷氣記得拉起窗簾，減少太陽照進來，影響室內溫度！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

夏日酷熱讓人彷彿置身於烤箱中，不少民眾開冷氣消暑，電費也相當可觀！一名男網友透露，同事開冷氣都設定在22至23度，反觀原PO只開28度配電風扇，就感到很舒適。對此，冷氣達人也分享5項秘招，享受涼爽之餘也可省電。

「晚上睡覺冷氣開幾度？」一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，平常冷氣只開28度加吹電扇，就覺得全身舒暢無比，沒想到日前和同事閒聊此事，對方竟回應「開28度就不要開了」，堅持溫度一定要調到22至23度。

對於同事「低溫開大絕」吹法，讓原PO無言以對，也好奇網友們冷氣都開幾度呢？該文章短短幾小時，就掀起網友狂蓋6千樓回應，「28+電扇，很涼啊，還可以除濕」、「我開29度加電扇，定時兩小時 只要不會熱不會流汗就好，而且睡著就沒感覺了，這樣也有事嗎？ 我在為地球盡一份心力啊！」、「25.5！搭配電風扇！房間放水，剛剛好」、「27-27想想北極熊」、「家裡有小baby很怕熱，冷氣開25加電扇，其實有點冷但沒辦法」、「溫度開很低的，也有可能是冷氣老舊或沒清洗或噸數不…正常26度+電風扇已經滿冷的了」、「26度加循環扇」。

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▲開自動模式最省電！（示意圖／記者蔡惠如攝）

大部分人認為，為了拯救北極熊家園，覺得開27至28度就好，呼籲大家一起響應節電減碳。至於如何邊吹冷氣邊省電？有冷氣達人傳授5秘招，方法如下：

減少「開啟」是關鍵：冷氣開啟的時候最耗電，若民眾要短暫出門1至2小時內，建議不需要關機。不過，這並不代表冷氣24小時不關是最省電的，畢竟整天開冷氣，只會讓電費越來越貴。

減少「開啟」是關鍵：冷氣開啟的時候最耗電，若民眾要短暫出門1至2小時內，建議不需要關機。不過，這並不代表冷氣24小時不關是最省電的，畢竟整天開冷氣，只會讓電費越來越貴。

只有調降溫度並不夠：配合電風扇使用，加速空間冷循懷，可有效讓身體感到涼爽。

冷氣等於除濕機：開啟冷氣的乾燥模式，能達到除濕的效果，也可節省電力。

自動模式最省電：自動模式下，冷氣在室內降到一定溫度時，冷氣就會自動控制耗電，並讓房間維持在一定的溫度。

記得拉上窗簾：太陽光直射進屋內，會感覺冷氣怎麼吹就是吹不冷。

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