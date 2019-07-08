ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

神同事「22度冷氣開大絕」…網喊：北極熊QQ！達人曝「24hrs不關」省電絕招

ETtoday房產雲

▲▼ 房（圖／翻攝Pixabay）

▲開冷氣記得拉起窗簾，減少太陽照進來，影響室內溫度！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

夏日酷熱讓人彷彿置身於烤箱中，不少民眾開冷氣消暑，電費也相當可觀！一名男網友透露，同事開冷氣都設定在22至23度，反觀原PO只開28度配電風扇，就感到很舒適。對此，冷氣達人也分享5項秘招，享受涼爽之餘也可省電。

「晚上睡覺冷氣開幾度？」一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，平常冷氣只開28度加吹電扇，就覺得全身舒暢無比，沒想到日前和同事閒聊此事，對方竟回應「開28度就不要開了」，堅持溫度一定要調到22至23度。

對於同事「低溫開大絕」吹法，讓原PO無言以對，也好奇網友們冷氣都開幾度呢？該文章短短幾小時，就掀起網友狂蓋6千樓回應，「28+電扇，很涼啊，還可以除濕」、「我開29度加電扇，定時兩小時 只要不會熱不會流汗就好，而且睡著就沒感覺了，這樣也有事嗎？ 我在為地球盡一份心力啊！」、「25.5！搭配電風扇！房間放水，剛剛好」、「27-27想想北極熊」、「家裡有小baby很怕熱，冷氣開25加電扇，其實有點冷但沒辦法」、「溫度開很低的，也有可能是冷氣老舊或沒清洗或噸數不…正常26度+電風扇已經滿冷的了」、「26度加循環扇」。

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲

▲冷氣。（圖／記者蔡惠如攝）

▲開自動模式最省電！（示意圖／記者蔡惠如攝）

大部分人認為，為了拯救北極熊家園，覺得開27至28度就好，呼籲大家一起響應節電減碳。至於如何邊吹冷氣邊省電？有冷氣達人傳授5秘招，方法如下：

減少「開啟」是關鍵：冷氣開啟的時候最耗電，若民眾要短暫出門1至2小時內，建議不需要關機。不過，這並不代表冷氣24小時不關是最省電的，畢竟整天開冷氣，只會讓電費越來越貴。

減少「開啟」是關鍵：冷氣開啟的時候最耗電，若民眾要短暫出門1至2小時內，建議不需要關機。不過，這並不代表冷氣24小時不關是最省電的，畢竟整天開冷氣，只會讓電費越來越貴。

只有調降溫度並不夠：配合電風扇使用，加速空間冷循懷，可有效讓身體感到涼爽。

冷氣等於除濕機：開啟冷氣的乾燥模式，能達到除濕的效果，也可節省電力。

自動模式最省電：自動模式下，冷氣在室內降到一定溫度時，冷氣就會自動控制耗電，並讓房間維持在一定的溫度。

記得拉上窗簾：太陽光直射進屋內，會感覺冷氣怎麼吹就是吹不冷。

►影／電費171元！他租屋「吹冷氣+2台冷凍庫」誇張便宜　台電解答了

關鍵字：冷氣溫度省電北極熊

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3423

影／冷氣24小時不關最省電？　冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

夏天到了，天氣炎熱時家家戶戶勢必會打開冷氣來讓身體降降溫，但是有大多民眾為了節省電費，冷氣總是開開關關，甚至只是離開屋內一下子就要把冷氣關閉，不過多數的冷氣專家都認為，這樣的方式不但不能省錢，反而更浪..

6月9日 10:25

//cdn2.ettoday.net/images/4214

影／訂62杯基隆珍奶！台北國中生「扛62個環保杯」到店　壯觀一幕…店家秒感動

7月有許多新制上路，其中「限用一次性塑膠政策」影響許多餐飲業店家。一家珍珠奶茶專賣舖在粉專貼文，表示上月14日，有國中生自備62個環保杯、訂了62杯飲料，還強調都不需要塑膠吸管。讓店家很感動，「無關乎..

7月5日 15:51

//cdn2.ettoday.net/images/4213

影／加油員跳針「找對嗎？」黑絲妹傻眼　老司機秒破盲點：是我也智商下降

一名女網友日前騎車去加油，加了135元，給加油員500元，但在找錢的時候，對方卻突然猛跳針「要找妳多少？」還問「找妳這樣對嗎？」讓原PO滿臉疑惑，「到底誰找誰錢啊！」她也貼出一張機車龍頭的照片，沒想到..

7月5日 11:10

//cdn2.ettoday.net/images/4214

快訊／要打去擂台打！林志成2點聲明嗆館長：這才是武者精神

雲林縣55歲前健美國手林志成向館長陳之漢下戰帖，隔空嗆聲「18秒把你打趴！」館長5日晚間答應對決，直接凌晨約戰成吉思汗林口館，但林志成以2點聲明回應，要求光明正大在大眾擂台上對戰，也請館長做好準備，不..

7月5日 23:28

//cdn2.ettoday.net/images/4214

不爽館長！55歲大叔叫戰拳擊「18秒把你打趴」　網起底暗黑史：別插隊

日前大陸拳王練喻軒向館長陳之漢撂話「3分鐘內沒被擊倒，你就贏了！」掀起兩岸粉絲們拿板凳等看好戲，怎料，台陸大戰還沒開打，又有硬漢發出戰帖，他是曾奪下「世界終極格鬥王」6連霸的健美國手林志成，他一臉自傲..

7月5日 17:08

//cdn2.ettoday.net/images/4211

影／幫妹寄包裹！她貼496張郵票海「秒變台灣之光」民眾看傻　網笑：蓋郵戳會手廢

大家寄信還會使用郵票嗎？一名女網友要替妹妹寄國際包裹，由於郵資超過3000元，妹妹鬼靈精，居然網購打折郵票，5元面額共31大張。原PO尷尬在郵局做手工「貼好貼滿」，讓一旁民眾看傻了。萬名網友則笑虧，「..

7月4日 13:53

//cdn2.ettoday.net/images/4216

兒泳池玩水槍！老爸一看「人母專用」秒躺槍：媽媽們全異樣眼光　萬人笑慘

炎炎夏日家長們最愛帶孩子們玩水消暑。一名父親昨天帶兒女到南港玉成公園游泳池，也買了玩具水槍，結果到泳池後才發現，兒子竟帶上「人母限定款」去玩，重點是附近媽媽們全投以異樣眼光，害他尷尬到不行；而網上的母..

7月6日 12:11

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」..

蘆洲夜市掛滿紅布條　意義不明網..

老房仲才懂　1字看出房子誰在賣

韓國瑜拆違建他批：噁心的地方父..

市價5折買兇宅！桃園猛男笑：划..

黑寡婦連殺5任日本夫！16年凶..

高雄大八停業！悅城廣場「規劃4..

鄰居「一看200萬空地」白目神..

京華城蓋住宅？北市都發局回應了

開價=底價？跟房仲過招4件事千..

ETtoday房產雲

最新新聞more

海線房市「當紅炸子雞」　大里交..

天母冷血槍擊案　帶衰豪宅法拍無..

高雄205兵工廠遷移利多　品牌..

暑假衝買氣　房仲祭看屋送大禮搶..

西富國小學童拯救蝙蝠計畫　獲房..

馥臨火鍋店面空窗10月　VR遊..

老房仲才懂　1字看出房子誰在賣

北台休閒度假小宅夯　近4成脫手..

老球館荒廢5年後　華麗變身頂級..

帶阿公阿嬤看世界　新住民走入社..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366