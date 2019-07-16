師傅吊一條繩…懸命修冷氣　客人冷眼「不危險啊」！老闆娘譙：到底啥心態

▲師傅只綁一條安全繩，讓網友們看了提心吊膽！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

最近天氣熱如烤箱，家家戶戶早已開冷氣消暑，而夏天也是水電行最忙碌的高峰！一名女網友抱怨，每天都有客人奪命連環叩，要求趕快裝修冷氣機，不體諒師傅爆肝工作就算了，明明架設冷氣的位置很危險，客人竟罔顧生命安全，直呼「不危險啊！」讓大批網友看了拳頭硬了。

「相信做冷氣的，都忙到累到不知道該怎麼形容了！」一名女網友在臉書《爆怨公社》苦嘆，自己開店當老闆娘，夏天一到，每天都有源源不絕的電話狂叩，客人要求快點到府裝修冷氣，讓原PO一秒理智線斷掉，「你很熱，我也很熱，已經盡量喬時間了還一直催。」

更崩潰的是，客人都把師傅當作超人一樣，完全無視於人家晚上下班時間，原PO抱怨，「可以拜託客人，不要再跟我說多晚都沒關係嗎？你沒關係我有關係啊！我想早點回家啊啊啊！」

不僅如此，師傅抵達高樓層住家裝修冷氣，「明明一看就是很危險」，怎料客人只會睜著眼說瞎話，「不危險啊！」讓站在一旁的原PO狂翻白眼，心裡咒罵「嘿啊！不是你出去當然不危險啊！」直到師傅硬著頭皮爬出去後，要綁安全繩要固定身軀時，客人才在一旁喊話，「你這樣好危險！」對於客人只會出一張嘴，罔顧他人安全的舉止，讓原PO實在怒火難耐，「到底什麼心態啊？」

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▲網友建議要用背覆式安全帶，千萬別拿命開玩笑！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

大批網友看完抱怨文後，紛紛給予打氣，「很多人只有夏天才會想到您們，辛苦了安全第一」、「把客人吊出去，免費教學吧」、「辛苦了，這溫度很可怕」、「裝冷氣真的很辛苦，又非常危險」、「 我有嚴重的恐高症，想做這些勞力工作也不太有辦法。真的很佩服」、「妳工具拿給他，說工具我借你，你來，危險施工我給你」。

不少同業也一吐怨氣，「有的客人約9點還說可以準時8到嗎？我說我們8點上班...去到你們那也差不多！客人還說不會早點起床之類的...我說我們都做到半夜！」、「危險施工三千都不願意付的台灣人，真心別裝冷氣，裝冰塊」、「我遇過太多客戶，要求要我把冷氣裝在窗戶下，要從裡面看不到」、「辛苦了，我先生也是做冷氣的，現在真的忙到翻掉 每天都快爆肝了」、「綁這真的很危險，背覆式安全帶一條沒多少錢，真的不要省」。

▼原PO氣炸，客人拒給危險施工費！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）