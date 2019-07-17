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新莊副都心房價盤整告終？品牌建商推3房小豪宅　總價竟不到千萬

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▲▼聯合公園,永陞,鉅陞,海悅。（圖／記者詹宜軒攝）

▲「聯合公園」由永陞、新潤、鉅陞等三大建商投資興建，並由海悅廣告代銷。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

一度被視為房價盤整最劇烈的新莊副都心，近期在建案穩定去化之後，建商也開始預備推案試水溫，開價部分，也趨於貼近市場。其中，由永陞、新潤、鉅陞三大建商合作的「聯合公園」，標榜將推出3房不到千萬總價的產品，試圖吸引購屋客出手。

據《住展房屋網》調查，新莊區預售、新成屋平均行情為每坪45萬元，今年上半年推案總戶數為932戶，在新北市排行第3。而目前尚有逾400億元案量陸續登場，其中，光是頭前與副都心兩大重劃區，就有包括「聯合公園」、「遠雄達利」、「不貳城」、「碧瑤極大城」等案待推。合計上半年已推的181億元，住展預估，新莊區可望奪下今年新北市推案王寶座。

《住展房屋網》指出，新莊區推案量在2014年達到歷史高峰，全年度約有4000億元量體問世，最高房價甚至上衝單價5~6字頭，但隨房市走弱，新莊區的高賣壓，也逼使房價一度下探3字頭。

即將在8月推案的「聯合公園」，由永陞、新潤、鉅陞等三大品牌建商聯手投資興建，因為嗅到民眾對於低總價產品的接受度較高，因而規劃出「3房總價918萬元」的產品。永陞建設總經理康耀帝表示，此案基地在4800坪塭仔底濕地公園景觀第一排，是放眼雙北入門豪宅品牌中，最實惠的價格，預計將為副都心房市，投下震撼彈。

▼塭仔底濕地公園。（圖／永陞建設提供）

▲▼塭仔底濕地公園。（圖／永陞建設提供）

關鍵字：永陞新潤鉅陞聯合公園住展

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