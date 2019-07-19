引入綠色系大理石材　完美詮釋風水美宅

作者：幸福空間

設計師：沛濬 ｜ 圖片提供：沛濬國際設計



玄關端景



洞石前的端景位置設定，加以門片上皮革玻璃質感點綴，對稱出外出鞋櫃及衣櫃量體。

玄關



落地而下的穿衣鏡面，橫向放大空間尺度。

玄關與客廳



因為屋主平常整理居家環境時間有限，設計師在建材的選擇上以易於清理為主。

沙發背牆



受限於格局配置客廳空間較小易生壓迫感，沙發背牆透過鏡面、木皮交錯鋪排放大視覺感受。

電視主牆



導以斜角的金鑲玉大理石，在夏樹銀花仿古石牆烘襯下強化立體視感。

客廳



風水考量下沛濬國際設計選以綠色系大理石材，加以傢俱及軟件搭配調色。

餐廳



玄關端景背向處，方塊茶鏡的細膩拼接，塊塊描繪出零碎且充滿趣味的空間印象。

造型塗鴉牆



雷射雕刻而出的樹幹意向襯以帶磁玻璃，讓女主人即使在廚房內備餐也能一邊關照小朋友塗鴉、玩耍。

客衛與廊道運用



透過廊道門片的變化，設計師巧妙將客用衛浴納入男孩房內，在整體空間變化出雙套房彈性。

男孩房



床頭旁燈箱式鏤空夜燈，照應上空心磚砌起的隔間牆面，屏風橫向延伸貼心美化風水疑慮。

女孩房及長親房



機能性訴求的兩房，女孩房內選以旋轉桌面，長親房部分則將化妝檯與桌面結合使用。

主臥房



原有陽檯讓渡出小巧的起居空間，主臥床頭則透過展示平檯光源與燈箱，迎合著睡前閱讀的軟性需求。

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