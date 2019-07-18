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安以軒、陳曉東置產內湖豪宅冒賠售潮？鄰居8戶轉手7戶賠

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▲▼台北市「大華湖閱」內湖區民權東路六段123巷34弄28號、內湖區成功路二段323巷30號。（圖／記者張榮恩攝）

▲內湖區名宅「大華湖閱」，名人住戶有港星陳曉東、藝人安以軒。（圖／記者張榮恩攝）

記者張菱育／台北報導

面臨房市修正，百坪宅更是難有買方願意接手，就算有名人加持也難逃賠售的命運，港星陳曉東、藝人安以軒所置產的北市內湖區名宅「大華湖閱」，共有7戶轉售卻賠售的案例，部分屋主賠售近3成才脫手。

觀察實價登錄資料，發現有歷史轉手紀錄的8戶中，就有7戶賠售，賠幅約7.5%~27.2%不等，賠最多的為14樓戶，屋主以預售價9200萬元購入，持有5年後，僅以6700萬元出脫，等於大賠了2500萬元。

位於民權東路與成功路交叉口旁的「大華湖閱」，由大華建設投資興建，建築樓高14層，共109戶，規劃58~110坪格局，外觀採三棟琴韻建築，一旁則為潤隆建設「國賓官邸」及三軍總醫院，預售時期每坪開價90~100萬元。

「大華湖閱」又分為天琴區以及天韻區，其中天琴區規劃為百坪住宅，台灣房屋明湖特許加盟店店長楊家睿分析，「大華湖閱」位於三軍總醫院旁邊，又是屬於商業用地，且附近沒有捷運，交通較不便，這樣的區域位置較適合小坪數產品，因此現在要出售的屋主大多賠錢出場，願意降價的屋主銷售期大約也要拉到4~6個月才有機會找到承接買方。

至於屋主會賠售，楊家睿指出，主要是因這類型的屋主大多有一定實力，手中至少持有5~6間房，在不看好房市的前提之下，選擇出脫手中條件較次等的物件，與其未來可能會賠更多，乾脆現在先賣房兌現，轉投資其他標的物。

▲▼ 「大華湖閱」歷次移轉資料。（圖／記者張菱育製）

關鍵字：台北市內湖區大華湖閱安以軒陳曉東賠售實價登錄台灣房屋

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