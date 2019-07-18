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1坪1500元！甘肅玉門市房子「白菜價」　買賣全看屋主心情　

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▲▼甘肅省玉門市。（圖／翻攝自《第一財經新聞》）

▲甘肅省玉門市。（圖／翻攝自《第一財經新聞》）

大陸中心／綜合報導

1坪才將近1500元！甘肅省玉門市的房價就是這麼便宜到幾乎「白菜價」，因為2003年市區開始城市遷移，搬到了將近100公里外的地方，舊城就慢慢成為一座「空城」。但是近年來這座「似乎已經沒落」的城市，正以獨特的城市面貌和低廉的房價吸引著許多遊客觀光，「大陸已經很少有保存如此完整的上世紀縣城的景象了。」

據《第一財經新聞》報導，歷經10年建設，玉門新城區早已崛起在西北的大漠戈壁，產業轉型中也摸索出了一條新的產業和發展道路，曾排名甘肅省縣域經濟第一位。搬遷後的舊城幾乎成為一座「空城」，被坊間傳為大陸首個「棄城」。

舊城呈南北走向，分為北坪、中坪、南坪。對於仍然住在舊城的住戶，對於房子的商品屬性已經認為不重要。北坪街道附近的廣告欄上有各類租房、賣房的廣告不少，但因為風吹雨淋，有的字跡已經模糊和破損，涉及的房屋基本集中在北坪。

▲▼甘肅省玉門市。（圖／翻攝自《第一財經新聞》）

▲甘肅省玉門市房價超便宜。（圖／翻攝自《第一財經新聞》）

隨機詢問一些住戶，有人說賣房子不看面積，論套出售，「一套房子可以賣三四萬元人民幣（約新台幣13至18萬），也能賣到五六萬元人民幣（約新台幣22至27萬元），有的房子給一萬人民幣（約新台幣4.5萬元）也會賣」。目前北坪可以出售的房屋，面積一般在60~90平方米（約18至27坪）之間。

一位北坪的住戶近日想賣房，最初為這套90平方米（約27坪）的房屋報價是6.5萬元（約新台幣29萬元）。當有人詢問他價格是否可以商量時，房主笑著表示，反正沒人住了，賣1萬元人民幣也不是不可以，「老房子周邊也沒人住了，房價怎麼定完全看心情。」

在當地的房屋交易軟體搜索，同樣面積的房子，有的賣到五六萬，有的直接標價一萬元。按照70平方米（約21坪）的面積計算，房價最低不過一二百元人民幣，最高也只有五六百元。

另外，旅遊業也成為玉門老城區的一項重要產業。即使城市已沒落，各地遊客還是從每年5月份開始就陸續趕到，看老房子、玩轉老城區。

關鍵字：放假玉門甘肅

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