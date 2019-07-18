不畏救護車聲、免靠「遠距」照護　高雄醫療宅房價站上2字頭

▲榮總是高雄相當知名的大型醫院，附近發展成熟。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

隨著醫療技術發展，人類的壽命也愈來愈長，根據內政部統計台灣人的平均壽命已達80.4歲，甚至高於全球水準。但是年紀大身體難免有病痛，靠近大型醫院的「醫療宅」就吸引不少長青族目光，高雄的長庚、榮總2家大型醫院附近就有不少推案，房價也有2字頭水準。

住在醫院附近有什麼好處？齊太廣告協理謝俊正表示，現代人雖然壽命愈來愈長，但文明病也愈來愈多，看醫生的次數不見得少，若住在醫療院所附近，就近看醫生可以省去不少麻煩。不過醫院附近也不是人人喜歡，例如夜間進出的救護車聲響，可能就會讓民眾覺得困擾。

▲高雄榮總周邊推案多，但以大樓為主力產品。（圖／記者陳建宇攝）

高雄的幾個大型醫學中心附近都有推案，謝俊正指出，例如高雄榮總位於開發較早的區段，附近的生活機能早已成型，也鄰近左營29期重劃區、霞海重劃區、仁武等地，距離北高雄市中心近。

榮總附近的推案以大樓為主，謝俊正表示，榮總周邊的大樓新案首購、換屋都有，房價每坪在21~24萬元，少數透天別墅產品則集中在仁武區，總價1500萬元上下有機會入手。

▲高雄長庚位於市郊，但每天仍有許多民眾到此就醫。（圖／記者陳建宇攝）

相較於榮總，高雄長庚附近的推案量較小，不過同樣是以大樓為主，房價落差較大。謝俊正指出，長庚附近新案如「聯上湖美學2」規劃的是小坪數的產品，每坪14~15萬元，鎖定長庚的醫療人員。

▲長庚周邊未來將有大坪數的景觀產品出現。（圖／記者陳建宇攝）

不過長庚附近也有另類產品，謝俊正表示如本業建設的觀湖案就規劃地上24樓的產品，1層1戶，開價可能上看每坪26萬元，甚至站上3字頭。而超級豪宅案「景中泱」則是稀有的澄清湖第1排景觀豪宅，每坪50萬元起。