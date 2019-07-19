建商售服新時代！泰嘉開發APP上線　房屋修繕手機搞定還送燒肉券

▲泰嘉開發推出售服APP，已經在iOS和Android這2大系統上架。（圖／泰嘉開發提供）

記者陳建宇／高雄報導

房產交易的市場上，過去曾流行一句話：建商都希望和消費者買賣前有關係﹑買賣後就沒關係，但現在越來越多建商重視售後服務，並受到住戶們的肯定。在高雄就有建商推出售服APP系統，並在iOS和Android這2大系統上架，以打造建商客服的新時代。

▲售服APP可以簡化傳統報修方式，建立更有效率的售服系統。（圖／泰嘉開發提供）

主力在高雄、台南推案的泰嘉開發近期推出該公司的售服APP，住戶僅需下載登入APP，拍照上傳需維修項目，就能建立報修檔案紀錄。客服人員線上勘驗後，即安排維修人員，與客戶聯繫到府修繕時間，同時也會建立維修履歷，並方便後台主管即時了解追蹤完成進度。

在案件修繕完成後，建商會上傳維修前後照片與客戶簽收單，供住戶對照，再進行歸檔，住戶可針對當次服務做出滿意度評分，相關數據將列為未來服務與品質再精進的指標。

特別的是，泰嘉開發的售服APP編制於總經理室之內，有了售服APP以後，更能方便該公司總經理呂金發於後台監控，下達急件處理方式，隨時掌握問題與進度，並提升報修速度。

事實上，泰嘉開發除了整合APP售服系統外，也致力推動「53嘉我想家」計劃，承諾5年防水保固、3年地壁磚門窗保固服務，並有不定期社區公設健檢服務。

此外，由於泰嘉開發總經理呂金發與知名燒肉品牌碳佐麻里的董事長邱彥騰是舊識，兩人也促成建築業與餐飲業的結盟，住戶只要下載註冊APP並至泰嘉開發FB按讚加留言，就送碳佐麻里500元餐飲折價券1張。

▲泰嘉開發位於台南的建案「水悦灣」，規劃雙制震的換屋產品。（圖／泰嘉開發提供）

▲泰嘉開發總經理呂金發（右）及碳佐麻里董事長邱彥騰（左）進行異業合作。（圖／泰嘉開發提供）