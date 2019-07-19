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首購族單季熱搜北屯百萬次　這案當日秒殺最威

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▲▼台中市北屯區「達麗居山」新建案。（圖／591新建案提供）

▲台中市北屯區拿下今年第2季點閱率最高區域。（圖／591新建案提供）

記者張菱育／台北報導

今年上半年不少建商積極推案，為的就是搶在明年總統大選前，房市恐有一段時間的波動，提早衝買氣，根據網路業者統計，今年第2季新建案點閱數，較去年同期成長6成，前3名行政區分別為台中市北屯區、桃園市桃園區、中壢區，其中北屯區更是創下單季超過百萬次點閱的新紀錄。

根據數字科技旗下591新建案統計，第2季點閱數持續向上，且突破2400萬次，較第1季微幅成長5%，跟去年同期相比則成長超過6成。

冠軍由首購熱區台中市北屯區奪下，點閱數在第2季突破百萬次，受惠於重劃區秒殺建案的拉抬，像是鄰近11、14期重劃區的「舜元知了」5月開賣，因地段生活機能完善，目前已近完銷；機捷特區的「惠宇千曦」，開案前就有600組預約，開案當天即完銷，證明在地建商品牌依舊吃香，「達麗居山」第一期開案不久就有95%的銷況，周來人達200組。

信義房屋台中文心昌平店店長劉琬平指出，台中北屯區以旱溪為界，東邊為10期重劃區，10年內新成屋平均每坪17~23萬元；而西邊則為舊市區，因為有捷運通過，生活機能完善，平均每坪單價約25~30萬元。

劉琬平說，北屯區有8成為首購族，新成屋偏好總價600~1200萬元的電梯大樓或華廈產品，而20年左右的中古屋，總價則在600~1000萬元間，此區因有重大建設的利多，加上未來好市多台中二店也將進駐此區，推升北屯區的房價。

桃園市桃園區及中壢區分居亞、季軍，桃園區中路重劃區迎來一波大坪數成屋潮，「京懋一號」、「京澄無為」均是規劃3房以上大坪數，雖然總價較高，但還是有周邊自營商購屋客青睞，另外，寶佳集團則瞄準首購客推出「唯樂之丘」，主打2房含車位688萬元。

南部表現最好的3個區域分別是楠梓、鳳山、三民區，成交行情都落在1~2字頭，房價親民，楠梓區高大特區新案「都市森河畔」重劃區、水景再加上500萬元內的低入手門檻，吸引周邊加工區首購族，其餘兩區則是受惠建設議題加持，鳳山車站開發案即將動工、三民悅誠廣場開幕，話題不斷拉抬房市表現。

▲▼591新建案Q2點閱數全台前15名行政區。（圖／591新建案提供）

關鍵字：數字科技591台中市北屯區達麗居山新建案新成屋信義房屋

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