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比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照首曝…秒崩壞　「素顏激似滴妹」網一看：好像

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▲比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照看光光　「素顏激似滴妹」網一看：好像（圖／翻攝自GEM鄧紫棋 YouTube）

▲鄧紫棋素顏戴眼鏡，有網友認為激似滴妹！（圖／翻攝自GEM鄧紫棋 YouTube，下同）

網搜小組／劉維榛報導

有媽的孩子是個寶！香港小天后鄧紫棋（G.E.M）以鐵肺唱腔紅遍全球，更登上NASA演唱《光年之外》，成為華人的驕傲，而她不做作的直率性格，也擄獲一票死忠粉絲追隨。不過鄧紫棋自曝有個壞習慣，極度私密床照讓人嚇壞，連媽媽都嫌棄「房間像亂葬崗！」

日前鄧紫棋在YouTube上傳一段「來自天堂的魔鬼日常」影片，從拍攝到後製、改編歌曲都一手包辦，更大方公開私密床照，讓粉絲全驚呆，她素顏戴眼鏡起床，先自曝因睡眠關係長出痘痘，而後方一排超萌玩偶陪睡，簡直是少女心大噴發。

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▲比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照看光光　「素顏激似滴妹」網一看：好像（圖／翻攝自GEM鄧紫棋 YouTube）

▲鄧紫棋賴床照曝光，床頭上一堆雜物！

下床後，鄧紫棋自泡一杯咖啡配豆奶，完美比例融合，「我最愛的調味」，接著自煮一碗燕麥粥加雞蛋，再搭配一根香蕉，「我的早餐就是這麼健康。」享用美味的一餐後，鄧紫棋衝到房間梳妝打扮，笑虧「化妝時間趕得心慌慌，但怪就怪我早上又賴床」，下一秒畫面跳出她熟睡性感身影，床頭上一堆頻頻罐罐、紙袋，實在讓人難以聯想，平時打扮光鮮亮麗的她，房間竟如此雜亂。

▲比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照看光光　「素顏激似滴妹」網一看：好像（圖／翻攝自GEM鄧紫棋 YouTube）

▲比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照看光光　「素顏激似滴妹」網一看：好像（圖／翻攝自GEM鄧紫棋 YouTube）

▲媽媽無奈整理床單中！

忙完一天後，鄧紫棋掌鏡爆料，「從小到大有個壞習慣，一回家什麼都亂都一旁」，只見地上有白鞋、樓梯上有穿過的襪子、褲子，外套更亂丟櫃子上，然而媽媽總是默默善後，「說我家就像個亂葬崗，讓她看到就心煩！」

正當媽媽整理床單，準備要撈叨時，鄧紫棋就向鏡頭使出撒嬌攻勢，淘氣直呼，世上只有媽媽好，「每次只要用到這招，家裡就會乾淨了！」粉絲們看完也紛紛猛虧，「鄧紫棋素顏像滴妹」、「最後亂葬崗部分簡直就是本人」、「終於等到發Vlog了～紫棋亂丟東西的個性好可愛XD」、「也許這就是普通人理想中的生活」、「原來我最愛的GEM也是普通人啦」。

關鍵字：鄧紫棋床照亂葬崗滴妹素顏

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