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洗衣機拉出雪花褲…人妻除屑大抓狂！達人曝「一個按鍵」衛生紙屑秒out

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▲洗衣機拉出豬隊友「雪花褲」…人妻除屑大抓狂！達人曝加（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲老公忘了拿出衛生紙，人妻除屑大抓狂！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

相信大家都有這種森77的經驗，打開洗衣機後，發現衣物口袋的衛生紙忘了拿出來，導致所有衣褲都是棉屑，該如何在短時間內清理乾淨，達人傳授5招，讓網友狂讚「學起來！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》討拍，日前要準備曬衣服時，赫見豬隊友的褲子變成「雪花褲」，下方的襪子也被屑屑黏好黏滿，她一秒理智線斷掉，氣得隔空怒吼「口袋有衛生紙為什麼不拿起來？」

崩潰照片一出，讓所有網友狂哀號，除了衛生紙，大家還洗過更怪異的物品，「真到，每次看到就生氣」、「租套房的悲哀 發票、衛生紙、煙盒、煙草都有」、「還有發票也是」、「這還不算什麼，你有洗過尿布嗎？那才恐怖！」、「洗過原子筆 結果爆管 衣服全毀了」、「可以用滾輪黏一黏就算了，最氣的是洗衣機裡面都是」。

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▲洗衣機拉出豬隊友「雪花褲」…人妻除屑大抓狂！達人曝加（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友分享，加入柔軟精有效！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

有達人也分享清除秘招，「丟下去，然後衣物柔軟精洗一次，有效。當然加黏黏的滾輪，更乾淨」、「用一條大毛巾洗一次，洗衣機才不會殘留」、「用大版的膠帶黏很快的」、「我兒子之前也是常常這樣，衛生紙都放口袋，後來買了瓦斯烘衣機就沒這問題了」、「我不會重洗，我會拿去晾，然後晾乾後，拿給褲子的主人自己解決問題！讓他有深刻的印象！下次保證他不會再犯！因為會搞很久！」。而原PO最後使用除毛刷，手工慢慢清除，才把棉屑處理乾淨。

不少人好奇柔軟精是否有效？日前日本節目《ありえへん∞世界》分享，只要再把衣服丟入洗衣機，加入柔軟精，再按清洗鍵一次，衣物暫時變得滑溜，再搭配上水流、脫水的離心力，就可清除大部分的衛生紙屑。

【5招清理棉屑懶人包】

1.柔軟精

2.透明膠帶

3.烘乾後拍掉

4.除毛刷

5.還給當事人，自己的衣褲自己清

關鍵字：洗衣機衛生紙棉屑衣服人妻

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