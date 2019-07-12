牆壁黑一片！人妻「牙膏+廚房紙巾」一秒亮白溜溜　對照圖驚呆：超萬用

▲牙膏去污法，效果驚人！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

不少人苦惱，原本乾乾淨淨的牆壁，長時間與異物摩擦就會黑成一片，一名人妻想出不額外花錢的秘招，只要拿出「牙膏」擦抹，輕輕鬆鬆就可去污，大批網友躍躍欲試後，驚呼「牙膏真的很萬用」、「好厲害」！

一名人妻化身居家達人，日前在臉書社團《家居收納～你也行》分享清除牆壁黑垢，她笑稱，去年才粉刷牆壁，且明明洗手台旁會掛著擦手巾，兩個調皮孩子總是把廁所開關下的牆壁弄得髒兮兮，所幸只要拿出清潔神物「牙膏」，輕輕鬆鬆就能還原亮白牆面。

首先大家先準備牙刷、廚房紙巾，原PO傳授秘招如下：

牙膏塗抹在髒污處→拿廚房紙巾以畫圓擦拭→慢慢就會看到黑黑的糊成一團→若牆壁凹凸不平，可拿牙刷沾濕輕輕刷→再拿濕抹布反覆把牙膏擦掉為止→牆面潔淨溜溜，大功告成！

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▲牆壁如同剛粉刷一樣新！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO補充表示，除了一般髒污，蠟筆也可以用此方法清除，「要小範圍慢慢處理，因為它含顏料，怕牆壁吃色，兒子塗的是鮮黃色，還好及早發現沒有太難擦！」這篇實用文掀起網友狂筆記，「哇～原來牙膏也可以，家裡剛好有一條好難用的牙膏，（之前用濕布沾小蘇打粉也擦的乾淨，可是油漆好像會變薄）」、「剛剛立刻試了，好厲害。我還以為已經是掉漆的狀態，結果只是髒啊」。

▲網友說，擦鞋也OK！（圖／翻攝臉書家居收納～你也行）

另外有人加碼分享使用狀況，「牙膏可以做很多事，出門在外住飯店，行李簡要環保餐具就是用牙膏洗，超乾淨；臨時忘記帶洗面乳，只好用牙膏；白款鞋髒了，牙膏乾刷；水龍頭水垢也用牙膏，牙膏作用很大；別懷疑口腔都能用了，當然可以安全去除污喔」、「我都把飯店用剩餘的牙膏帶回家擦銀器，擦完再沖水，跟新的一樣亮晶晶」、「沒想到牙膏這麼好用！我那天也是看見衣服有油漬，順手拿牙膏塗上，用洗衣機洗就有把髒污去除」。