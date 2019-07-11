好市多除污救星！一噴「2年頑強垢退散」　網加碼14年磁磚黑斑圖：效果超棒

▲清完後，玻璃煥然一新！（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／綜合報導

浴室久久沒打掃，玻璃或磁磚上的水垢、污垢長時間推積下來，可讓婆婆媽媽們很頭痛！一名女網友到好市多（Costco）賣場，意外發現一瓶清潔劑，只要簡單一噴，靜置一會兒，接著再輕輕一刷，真的乾淨溜溜。原PO也分享前後對照圖，笑虧實在「相見恨晚」。

「買到它跟遇到救星一樣！」這名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一款除污神器，她透露，家裡浴室已2年沒有清洗，曾試過檸檬酸、小蘇打，效果卻不盡理想，直到最近在賣場看見這款「浴廁清潔劑」，她回家後躍躍欲試後驚呆了。

原PO大方分享使用方法，先將清潔劑噴在頑強污垢上，靜待片刻後，拿出海綿輕輕一抹，「不費力、很好清潔」，味道部分則是淡淡的柑橘香味，她貼心提醒，若一次噴太多會有些刺鼻。對照圖曝光，原本的浴室玻璃，從裡面望出去根本模糊不清，但使用清潔劑後，玻璃瞬間煥然一新，表面清晰又明亮，原PO忍不住笑虧「相見恨晚！」至於價格是一組3瓶299元。

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▲清潔時，浴室要保持通風！

大批網友看完對照圖後，紛紛大喊好心動，「正在找玻璃清潔劑，感謝感謝分享」、「這個馬桶可以嗎？」、「感覺很厲害」。曾使用過的網友也狂推這款神器，「真的很好用」、「這超好用，每次都半箱半箱扛」、「這瓶真的好用超推的，浴室地板噴完靜置10至15分後進去刷完全不費力，地板霉垢跟馬桶都洗的乾淨亮晶晶」、「噴在軟菜瓜布上再刷，再浸泡就不刺鼻了」、「這真的超好用，連水龍頭水垢都清的乾乾淨淨」、「我拿來洗14年的地板瓷磚縫，上是清潔前、下是清潔後。噴上靜置約3分鐘，再用地板刷刷一下，效果棒棒的」。

▲有網友分享，14年污垢磁磚也乾淨溜溜！

不過其他人建議，使用清潔劑時要保持通風，「我也有買，但覺得真的刺鼻，使用怕傷身」、「非常毒的藥劑，要小心使用」、「味道是缺點」、「如果是沒有窗戶的浴室，味道會讓人不舒服」、「這個會傷石材，要做保護措施」。

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