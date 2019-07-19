世界不動產組織首迎台灣建經協會 高雄搶頭香

▲世界不動產聯盟2019-2020年主席Moussa今率隊拜會高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市建築經營協會提供）

記者陳建宇／高雄報導

為了與世界建築業界接軌，高雄市建築經營協會特別邀請聯合國社經委員會一員的世界不動產聯盟（FIABCI）到高雄參訪，並趁此機會與世界不動產聯盟簽署備忘錄，加入並成為FIABCI會員，未來將參與該會的國際年會和各項研討會，拓展會員國際視野，同時爭取讓建築園冶獎的評審與鑑定，朝國際級的方向邁進。

▲世界不動產聯盟成員到智崴科技的i-Ride體驗中心進行飛行體驗。（圖／高雄市建築經營協會提供）

世界不動產聯盟（FIABCI, International Real Estate Federation）的代表主要分布於非洲、美洲、亞太和歐洲等 4 個區域，在全世界42個國家設有分會，並有超過100個專業組織、60個學術機構、以及3000個不動產業者、專業人士的參與，是結合全球200萬個不動產專業人士的國際性組織，可說是全世界最具權威、層級最高、規模最大的國際性不動產民間組織。

高雄市建築經營協會理事長黃啟倫表示，該聯盟每年都會在不同國家，舉辦許多國際不動產交流會議，匯集各國產、官及學界，提供全球從事不動產的專業人士網絡平台，進行不動產各項資訊和業務交流，促進全球不動產的健全發展與創新。

▲世界不動產聯盟與高雄市建築經營協會的成員，搭乘遊艇參觀高雄港的公共建設。（圖／高雄市建築經營協會提供）

此次率團前來的世界不動產聯盟2019-2020年主席Moussa，也率隊拜會高雄市政府，高雄市長韓國瑜表示，高雄地理位置佳，境內又有海空雙港，具備極佳的發展潛力，期待未來雙方能有更多合作機會。

2019年建築園冶獎主任委員洪光佐表示，就如同高雄市建築經營協會每年舉辦「建築園冶獎」，世界不動產聯盟也舉辦「全球卓越建設獎」（FIABCI World Prix d'Excellence Awards），主旨為肯定具創新的最佳卓越建設作品，它展現世界不動產聯盟具體理想的建築典範，提供社會大眾對於房地產要求的最佳指標，因此建築園冶獎的評審與鑑定，也可朝向國際級的方向邁進。