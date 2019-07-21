房市賣壓海嘯退潮....淡水159間等嘸人買

▲新北淡水社區網路待售量逾百間。（圖／記者謝婷婷攝）



記者黃靖惠／綜合報導

房屋待售等嘸人！根據《屋比房屋比價平台》統計，雙北市10大賣壓社區以北市則集中「中山區」、「信義區」；新北市集中在「淡水區」、「新店區」、「汐止區」等，當中不乏有單一社區破百戶待售、以及老牌知名社區，對此房產業者分析，雙北部分建案賣壓仍超過百戶，但與過去相比賣壓已減少許多，觀察市場氛圍，仍以買方主導，追價意願不高，因而房價反彈有限。

再進一步分析，北市賣壓社區平均待售量33～20間區間，細分行政區中山、信義、松山、大安、萬華、北投6區都上榜，其中「信義區」占掉4個排名，多數是「新川普」、「新世界」、「信義香榭」等小坪數的社區，不僅如此，連知名豪宅「冠德遠見」有22戶釋出。

另外新北賣壓社區平均待售量104～48間區間，細分行政區淡水、新店、汐止、八里、林口5區都上榜，當中又以「淡水」、「新店」、「汐止」待售房屋件數最多，其中淡水區光單一社區「台北灣四季之旅」有104間待售量，不僅如此，新店、汐止等知名老社區如「玫瑰中國城」、「青山鎮」、「水蓮山莊」同樣也出現大量待售物件。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，房市多頭時，房屋市場供不應求，房價穩定上漲，雙北新興重劃區以及重大交通建設周邊，吸引不少投資客搶進，房價不斷被炒高，比如台北信義、中山、新北淡水、新店、汐止等，不過隨著房市反轉、交易量低迷，投資客都面臨套牢的窘境，去年底房市景氣轉好，屋主趁著這波買氣復甦，趕緊將物件上架網路，以求順利出脫。

他分析，台北市10大賣壓社區待售量，多介於20～33戶之間，新北也只剩下淡水區的「台北灣四季之旅」賣壓超過百戶，與過去北市過去動輒超過50戶，新北多個個案動輒超過百戶的賣壓相比，儘管餘屋量仍多，但賣壓已不再高的嚇人。

陳傑鳴表示，雖賣壓減輕，但觀察目前市場氛圍，整體基調仍偏向「買方市場」，近期有部分屋主試圖上調開價，但整體看來反彈力道仍相當有限，漲幅都不大，建議欲購屋者可多上網比價查詢行情，留意「待售量多」及「轉售率高」的社區，相信撿便宜的機會也會更大。