省錢才住地下室？豪華「穴居」誘租客出手　月租上萬元網友勸母湯

▲台北市大安區6坪地下室套房，月租金也要7200元。（圖／網友提供）

房產中心／台北報導

「台北居，大不易」，台北不僅房價高得嚇人，連房租也讓不少小資族望洋興嘆，因此還是有小資族為了省錢，選擇租金較便宜的地下室居住，形成一種怪異的「穴居化」趨勢，也連帶反應出現在房價高、租金高、低薪等的問題。

網友Kathy KT在臉書社團上發問，「請問有社友睡地下室的經驗嗎？排風、除溼設備怎麼處理？冬夏天有甚麼要注意的嗎？」

但是其他網友回應，「建議不要租地下室，沒光線、沒對流，抽的風也不是自然風，潮濕是一定會有的情況，就算開24小時除溼也沒辦法解決，而且很耗電又危險，然後災害逃生安全性是一大疑慮，所以真的建議不要住地下室。」

另有網友認為，「地下室那麼貴，為什麼要租？」、「地下室是儲藏間，不是給人住的」、「有住過地下室2年以上，除溼、冷氣、抽風不能省，夏天偶爾有怪蟲（蜈蚣之類），其他就看你怎麼打理」

觀察《591房屋交易網》，像是位於新北市新莊區的地下室套房，共13坪，月租金高達12000元，其中屋況說明表示有保全監控、偵煙消防設備、全新分離式冷氣、全新32吋液晶電視、乾溼分離大衛浴、寬頻高速上網等設備，該物件刊登已約至少半個月時間，目前尚未順利脫租。

▲新北市新莊區地下室套房，月租金高達13000元。（圖／翻攝自591房屋交易網）

另外，記者實際走訪《591房屋交易網》當中的地下室出租物件，位於捷運東門站路程8分鐘距離的公寓地下室套房，月租金開價7200元，還不包含水、電、網路、第四台費，坪數僅約6坪，且一進來就有密不透氣的悶熱感，若真要住在這邊，恐怕冷氣必須24小時都要開著才行。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若為地下室出租物件，需留意是否為陽光房，至少採光較好，但還是不建議居住在地下室，畢竟會有逃生、安全、通風、居住品質不佳等的疑慮，寧可再多增加一些預算，尋找樓上的出租戶，更能住得安心又有保障。

▲地下室套房，連門鈴都沒有。（圖／網友提供）