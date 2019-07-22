房價漲跌對「自住」沒差？　他點出「20坪血淋淋實例」：一定要殺

▲ 486先生提出房價漲跌和自住的關係。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者張嘉晏／綜合報導

買房投資有賺有賠，面對房價漲跌，如果是「自住」是否就沒太大的關係了？團購專家486先生就針對此事提出不同看法，他認為即使是自住還是有差的，同時也分享自身購屋經驗，數字一出來網友們都一目了然。

「自住沒差！相信的話就是白癡了。」486先生在臉書分享自己的買房經驗。他表示他的鄰居在2015年時以單坪80.4萬的價格，買了一間53坪的房子，總價為4261萬；一年後他自己則是以單坪59萬買了73坪的屋子。雖然2人買的價錢差不到50萬，但他的空間就比對方多了20坪，「你自己看，有沒有差？」

以政府的資料來看，台灣預計在2021年人口就要進入「負成長」的時期，許多人認為「人口負成長，房市就會走跌」；雖然並非每個地區都是如此，人口也並不是影響房價的唯一因素，但根據日本國土交通省的資料，東京房價最高點出現在1990年，從1995到2010間，勞動力人口開始下降，房價也再下修了38%，目前的房價差不多是1985年的水準。

486先生也根據日本房價強調「買房要用力殺」，他還透露當初自己就是先以6折來談價，屋主原本開價6千多萬，最後一路砍到4千多萬；他也曾看過不願降價的屋主，房子最後還是擺在那沒動。

不過也有人根據他所貼出的資料指出，買房時除了考慮單價，應該也要把「屋齡」考慮進去，「35年的大樓不只是一坪入手價多少錢的問題了，屋況好壞差很多，如果買的是中間都沒整理過的，管線、水電重弄，基本500萬跑不掉；要講究材質、設計、工細不細，再加200萬。」

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