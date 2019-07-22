影／等等再賣？「E.A.T國際館」全賠變全賺　關鍵一點揭露

記者黃靖惠／綜合報導

小宅熱賣神話不滅，房仲業者認為，脫手小宅時機點是賺賠關鍵，根據實價登錄揭露，位於北市信義區的「E.A.T國際館」為捷運永春站共構宅，主力產品是小套房，每坪單價破百萬，最近1年屋主轉手後小賺25~130萬元不等，與前年同期相較下，一轉手賠百萬的情況大不同。

▲捷運永春站共構宅「E.A.T國際館」。（圖／記者黃靖惠攝）



「E.A.T國際館」屋主選在不同時機點脫手，賺賠命運也截然不同，根據實價登錄揭露，近1年（2018年5月~2019年5月）套房交易紀錄共有13筆，其中3筆為轉手紀錄，屋主轉售後賺25~130萬元不等。

再與前一年同期（2017年5月~2018年4月）相較下，發現共有15筆套房交易紀錄，其中5筆為轉手紀錄，平均屋主轉售不是平轉，就是慘賠283~327萬元。

▼捷運永春站共構宅「E.A.T國際館」。（圖／記者黃靖惠攝）



大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，「E.A.T國際館」為捷運永春站共構宅，多小套房類型產品，成交售價每坪落在115萬元，由於地段精華吸引投資客入手，隨著房市反轉的下坡段，當初入手小套房的投資客，一旦有資金需求，亟欲脫手，議價空間也會增價，因而出現小賠的現象。

她表示，投資客大部分偏好小宅產品，一旦有資金有壓力、又覺得市場氛圍不對，多是平轉或小賠出場，依照過去經驗來看，小宅通常在市場不好的時候會滯銷，但現在單身貴族多，且大家總預算又低，一旦市場轉向平穩後，小宅依然很活躍。

▼「E.A.T國際館」最近兩年轉手賺賠紀錄。（圖／記者黃靖惠製表）

