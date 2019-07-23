張惠妹、陳奕迅入住這家飯店超吸睛　淡季不淡業績增5成

▲H2O的套房空間大，適合家庭入住。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

京城集團旗下的飯店「H2O水京棧國際酒店」今天提前慶祝正式營運2周年，邀請南區兒童之家的小朋友到該飯店進行「五星級飯店奇幻體驗之旅」。該飯店總經理譚逸峰表示，今年上半年該飯店表現符合預期，預計年度營收可望成長50%。

▲H2O水京棧國際酒店是北高雄的五星級飯店，許多名人及藝人曾入住。（圖／記者陳建宇攝）

▲H2O慶祝正式營運2周年，邀請南區兒童之家的小朋友體驗手作美食。（圖／業者提供）

京城集團旗下的飯店「H2O水京棧國際酒店」今天提前慶祝正式營運2周年，為了該飯店，京城集團陸續砸下2億元的地上權保證金，及興建費用約10億元，使其成為北高雄指名度相當高的五星級飯店。過去包括林志玲、張惠妹、陳奕迅等知名藝人都曾入住。

▲頂樓的露天泳池也是H2O的特色之一。（圖／記者陳建宇攝）

譚逸峰指出，上半年高雄旅遊狀況表現不錯，而該飯店因為屬於新的飯店，因此業績成長幅度，較同業明顯，上半年平均住房率約6成多，平均單晚住宿價格為5000元。譚逸峰表示，上半年向來是飯店業的淡季，但表現不錯，每個月營收仍有2000多萬元。

▲京城集團旗下的H2O水京棧國際酒店開幕2周年，今年營收可望達3億元。（圖／記者陳建宇攝）

H2O水京棧國際酒店去年年度營收約2億元，如今又進入下半年飯店業的旺季，譚逸峰認為今年該飯店營收目標3億元要達成的機會非常高。