人事全非！「獨臂刀王」新店千坪豪宅養牛蛙　新屋主求轉手開價4.9億

「獨臂刀王」王羽曾經的住居，目前開價4.9億元 。（圖／翻攝591房屋買賣交易網）



記者黃靖惠／綜合報導

香港知名武打影星王羽私底下愛好豪宅成狂，曾在陽明山、天母、新店大台北華城擁有多間豪宅，其中位於新店豪宅佔地千坪、有氣派花園、噴水池、雕像，且室內金碧輝煌，如同小型城堡，不過幾年前因病轉售給紡織集團二代，如今再度開價4.9億元要出售。

新店大台北華城內為全市「豪野人」最多地方，沿著彎彎曲曲山路，一棟棟氣派的豪宅、別墅出現在眼前，而日前《591房屋交易網》刊登3層獨棟別墅出售，並標榜曾為知名武打明星「獨臂刀王」王羽的住居，目前開價4.9億元。

▲曾經是「獨臂刀王」王羽的住居 。（圖／翻攝591房屋買賣交易網）



王羽演出《獨臂刀》、《火燒島》電影，早期為家喻戶曉的影視人物，除了螢光幕前是媒體追逐的焦點外，另他曾持有陽明山、天母、新店山區豪宅同樣受矚目，其中新店豪宅佔地千坪、3層樓建物共266坪，外傳內部裝潢由他親自打點完成。

網路出售的「王羽」大豪宅，佔地1070坪、3層透天建物266坪，共有8房4廳6衛，藏身在半山腰具隱蔽性，戶外有大片綠地花園、歐式噴泉、大泳池、氣派門廳，以及私人車庫，另外屋內裝潢十分歐風，有華麗水晶吊燈、書房、雕像、主臥室金碧輝煌等，如同小型城堡。

▼內部大游泳池 。（圖／翻攝591房屋買賣交易網）

前幾年王羽傳在泰國中風，搭乘醫療專機返台住院治療，甚至一度險些癱瘓，之後疑急需就醫費用，外傳新店豪宅以1、2億元的低價賣出售。負責銷售豪宅的房仲透露，目前該棟豪宅曾為王羽住居，後來轉手給紡織集團二代，現任買家入手價格並不清楚，如今開價4.9億元出售，歡迎洽談，具議價空間。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，大台北華城別墅價格落差大，比如「新普國玉」、「青山鎮」、「華固華城」總價都破億元，其中「新普國玉」最高紀錄曾創3.56億元，如今實價登錄資訊多落在1～2億，且有無景致落差大，和「新普國玉」同在華城六街巷弄內的別墅，總價只落在2000～3000萬。

▼「獨臂刀王」王羽曾經的住居，目前開價4.9億元 。（圖／翻攝591房屋買賣交易網）



他認為，此次物件開價4.9億元，創當地豪宅新高價，以房市現況仍處涼薄，加上台北市超豪宅風氣興盛，該處要受雲端資金青睞，恐得是相當獨特的客群，如具備中資背景會較可能出線。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此類獨門獨院的別墅物件，光佔地千坪，難以和市區豪宅相互比較，且具獨特性、產品稀少、開價高，鎖定財力雄厚的頂端客群。

▲「獨臂刀王」王羽曾經的住居，目前開價4.9億元 。（圖／翻攝591房屋買賣交易網）