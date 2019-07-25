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「西華富邦」中樓層單價再創低　房仲直指大直豪宅話題退燒

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▲▼位於台北市大直地區的「西華富邦」豪宅。（圖／記者葉佳華攝）

▲位於台北市大直地區的「西華富邦」豪宅。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

北市大直水岸豪宅社區，吸引政商名流入住，自然房價不斐，不過「西華富邦」15樓戶今年3月成交，扣除車位後單坪150.56萬元，創中樓層次低價。房仲業者分析，該筆交易創次低價，除了景觀因素，也與信義計畫區、大安森林公園周邊超豪興起，與大直水岸豪宅話題弱化有關。

實價登錄揭露，「西華富邦」15樓戶今年3月，總價1.695億元成交，扣除車位換算單坪150.56萬元，創中樓層次低價。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，「西華富邦」中樓層最低單價是2018年13樓戶，單坪價142.62萬元，當時傳為屋主個人資金因素賠售出場，而今年3月再揭露15樓中樓層，卻創次低價，甚至出現過往只有10樓以下，單坪價格才會低於150萬元的價碼。

陳炳辰認為，信義計畫區、大安森林公園超豪宅興起，大直水岸豪宅話題相較微弱，以大直地區豪宅來看，像是「輕井澤」、「代官山」、「帝景水花園」等系列交易都不熱烈，雖也有惜售因素，但更多買方不願高價購置，形成有行無市的狀態，在在影響「西華富邦」行情。

陳炳辰說明，不過大直豪宅區可開發新案不多，再加上周邊有美麗華商圈、內湖科學園區、故宮博物院圍繞，且交通聯外網絡密集，不只有捷運文湖線行經，且鄰近松山機場，方便台商兩岸往返，加上近期大彎北段商業宅爭議，可望解禁，行情還是可獲得支撐。

關鍵字：大直水岸宅大直中山區西華富邦名人

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