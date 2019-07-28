房仲深入特偏遠學校　伴讀布農族小學童

▲信義房屋志工深入偏鄉伴讀小學童。（圖／信義房屋提供）

房產中心／台北報導

位於南投縣信義鄉最北端的潭南國小，屬於特偏遠學校，全校僅有70餘位師生，屬於迷你小學。同學幾乎是來自布農族卡社群（Takibakha）小朋友。該校自2004年，加入天下雜誌教育基金會的閱讀聯盟，因偏鄉學校在各方資源的落差，孩子對外界的刺激也較為缺乏，也仰賴其他公益團體，從各方面支持學校教育。

主動發起到訪潭南國小，陪伴全校孩童一起進行一場閱讀饗宴的信義房屋志工，與天下雜誌教育基金會啟動合作計畫，由基金會培訓信義房屋員工，擔任陪讀志工，再由志工進行繪本說故事活動，也帶領孩子以戲劇方式，重演繪本內容，讓孩子進入精彩的故事世界。更藉由活動鼓勵孩子了解閱讀樂趣，培養閱讀習慣。

潭南國小校長李岱恩表示，期許小朋友透過閱讀翻轉自己的學習，透過閱讀才能走出山村，往世界邁進，讓自己有更上一層的成就與學習。天下雜誌教育基金會秘書長凌爾祥則提到，希望閱讀計畫自2004年正式開始，在全國已認養了200所偏遠學校，希望培養孩子大量閱讀的習慣。

「潭南國小位於山之巔，屬南投信義鄉特偏遠學校，自2004年就是創始參與學校。很感佩信義房屋志工，對於陪讀活動的投入，志工在活動前，便做好充分準備，包括進行2次陪讀教學課程，以及事先演練，很讚賞信義志工要做一件事前是準備如此充分，希望這次活動給孩子很好的影響，也對志工有很好的回饋。」凌爾祥說。

信義房屋志工台中復興店秘書朱文娣也分享，「雖然是第一次來到潭南國小，更是第一次做伴讀，一開始要集中小朋友注意力比較困難，但慢慢互動後，孩子會把注意力，轉移到說故事姊姊身上，會期待故事的主角遭遇，現場也請小朋友分享自己的日常，彼此從不熟到熟，其實是很快，期待未來還有機會再來陪伴孩子。」

當天活動的最後高潮，是大朋友和小朋友共同發揮創意，將繪本故事重新演繹，創造孩子專屬的戲劇故事。信義志工也贈送學校一批文具與繪本故事書，希望幫助啟發孩子對學習的興趣。