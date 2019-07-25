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把倒掉的店再開回來！房仲拚展店Q2總數破4000家　桃園衝最快

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▲▼新北市淡水區,輕軌,房仲,店頭,外觀,信義房屋,中信房屋。（圖／記者張菱育攝）

▲雙北地區第2季房仲家數，較去年同期減少。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

隨著房地產逐漸露出回溫曙光，房仲業者經營店數也隨之回溫，據統計，今年第2季全台仲介共4250家，較今年第1季、以及去年同期都成長3成左右，顯示過去房市觀望氛圍已漸漸消散，自住的剛性需求回籠，推升房市買氣。

內政部不動產資訊平台公布今年第2季全台仲介家數共4250家，較去年同期增加30.6%，其中桃園市仲介家數增加最多，今年第2季共371家，去年同期352家，季增幅3.3%、年增幅5.4%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，桃園因為機場捷運開通、大型商場進駐以及其他重大建設等帶動，讓人口結構漸漸往桃園移動，加上桃園的房價讓一般雙薪家庭較能負擔，因此今年1~4月桃園的房產交易量創近5年新高，讓不少房仲店回到桃園展店經營。

而年變化縮減的為雙北市地區，今年第2季台北市580家，新北市676家，較去年同期減少0.5%、2.3%。曾敬德指出，台北市仲介家數較無太大變動，房市買氣已有反彈回穩跡象，而新北市今年買氣也回溫，但是仲介家數較去年減少，應是個別因素所致。

六都當中仲介家數最多的為台中市958家，去年第2季940家，年增幅1.9%。台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源分析，目前台中整體的買氣和交易量都回溫，今年第2季較去年同期成交量和看屋量，都成長2成左右，主要是因買方去年較抱持觀望態度，但是觀察市場房價並無下修跡象，在剛性需求下，今年買方開始進場，加上不少建商推出買房贈家具或設備等利多，推升整體買氣。

吳本源指出，目前台中熱門購屋總價在800~1200萬元的2~3房加車位產品，台中為移居城市，加上現在不少頂客族、不婚族，首購及換屋買方因總價考量，在房價未下修的情況下，願意選擇低總價的小宅產品。

▲▼全台不動產仲介業家數變化。（圖／記者張菱育製）

關鍵字：房仲買氣房市仲介家數桃園台中公會信義房屋

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