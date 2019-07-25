電腦壞了！心儀妹羞約租屋處「介紹家人」：跟哥哥打招呼...他一看崩潰落跑

▲男生一進門嚇壞了！（示意’圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

遇到心儀的女生主動邀約去租屋處，沒想到一踏進門就立刻幻滅！一名男生到女方家維修電腦，發現屋內擺滿詭異女娃娃，甚至還要娃娃跟他打招呼，嚇得男生頭皮發麻，最後落跑為上策！

一名男網友在PTT的Gossiping版上替友人發問，日前他認識一名妹子，相談甚歡也互有好感，不過仍處於友達以上，戀人未滿的狀態，直到某日，女生電腦出了問題，急著找男方到租屋處維修，怎料下場超展開。

男方坦承，想趁這天時地利人合的好時機，展現超MAN氣魄，也萌起壞壞的念頭，可在床上翻雲覆雨一番，怎料他一踏進門後大傻眼，發現房間內擺滿一堆詭異娃娃。

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▲妹子約家裡修電腦，結局超展開！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

更錯愕的是，妹子還向娃娃們喊話，「來妹妹，跟這位哥哥打招呼」，當下男方背脊一陣涼，完全不敢有半點邪念，迅速修完電腦後，便以有事為由快閃租屋處。

原PO轉述這段糗事，好奇詢問男性網友們「遇到這種的，你還能繼續喜歡的下去嗎？」雖然照片是示意圖，但不少網友認出娃娃是古曼童，「古曼啊，養小鬼就養小鬼，被商人包裝的太好，很多傻妹迷這個」、「看到完全沒興致了」、「養小鬼當守護靈呀」、「哇靠，你朋友膽子真大」、「八字重的壓的住吧」、「沒事啦！那求財的」、「恐怖啊」。

據瞭解，古曼童源於泰國的嬰靈信仰，男孩稱古曼童、女孩叫古曼麗，流傳到台灣後也有人稱為「鬼娃」，傳說需使用屍油供奉，不免讓人有恐怖觀感。對此，古曼童專家楊學沂解釋，祂們本性為善，不會幫人類去做壞事。

▲心儀妹家裡擺了好幾尊古曼童。（圖／翻攝PTT）