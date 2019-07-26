褐色巢「塞滿N條芒果青」黏門窗！網驚曝：妳家環境好...長知識了

▲褐色巢「塞滿N條芒果青」，其實是土蜂寶寶的食物！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人看到家裡有怪蟲出沒，都會設法把牠們處理掉，但昆蟲也是一條生命！一名女網友透露，日前門窗上出現一個土褐色巢穴，裡面塞滿N隻綠色長條幼蟲，讓她狂起雞皮疙瘩，「這要不要去處理？還是都不要理會牠？」結果真相一出，原PO秒頓悟，直呼「真的長知識了，知道無害後，就不會去動牠了！」

「這到底是什麼啦？」一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張蟲蟲照片，她驚魂未定表示，昨（25）日早上曬衣服時，看到一隻激似蜜蜂的生物低飛，頻頻在一個土褐色的巢上打轉，當下她不以為意，怎料晾完衣物後，赫見巢穴破了個大洞，裡面有滿滿的綠色條狀幼蟲，「我都起雞皮疙瘩了...為什麼會築在那邊啦？」

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▲網友哭哭，土蜂寶寶的窩毀了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，網友們歪樓形容，「好像小時候吃的軟糖」、「（好像）芒果青」、「還以為是健達出奇蛋」。有專業網友解答，「那是食物，不是幼蟲」、「綠蟲應該是要給蜂的小孩當餐點的，蜂會在蟲子身上下蛋」、「土蜂，那些毛蟲是要給土蜂幼蟲的糧食，過程就不多加贅述了，毛蟲會在麻痺狀態下被活活吃到死」、「那是牠抓回來給幼蟲吃的」。

真相揭曉，網友狂喊長知識，「妳家裡也是友善環境」，但對於土蜂寶寶的窩被弄壞，有人驚呼「築巢的那位蜂媽媽也哭了」、「你把人家的糧倉給搗了啊」。原PO也趕緊解釋緣由，「知道無害後就不會去動牠了，因為牠真的築在太低的地方又在門上，才會不小心沖水洗地時弄破了，日後多小心注意開門跟洗地板了！」

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