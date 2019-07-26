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東森房屋南區業績表揚　高市績優代表囊括前2名　

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▲▼ 東森房屋業績表揚大會。（圖／記者陳建宇攝）

▲東森房屋今天在台南舉行南區上半年業績表揚大會。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

東森房屋今天在台南舉行今年度南區上半年的業績表揚大會，包括台南、高雄、屏東以及台東的加盟店都到場參加，東森房屋各分會的會長也表達對下半年房市的看法，其中高雄房市可能受選舉影響較深，交易量可能下滑，至於台南及台東房市的熱度仍高，下半年還是非常看好。

▲▼ 東森房屋業績表揚大會。（圖／記者陳建宇攝）

▲南區上半年的TOP SALES楊美觀面對客戶要求全力以赴，成功得到客戶青睞。（圖／記者陳建宇攝）

今年上半年東森房屋南區的TOP SALES是岡山美美勵志新城國宅加盟店的襄理楊美觀，56歲的楊美觀今年上半年的業績是316萬元，對於上半年業績奪冠，楊美觀笑稱是幸運，但楊美觀認為自己不挑產品、不挑客戶，而且總是全力以赴追求完美。楊美觀的態度也得到客戶的信賴，現在她有9成以上的客源，是回流或介紹來的。

▲▼ 東森房屋業績表揚大會。（圖／記者陳建宇攝）

▲李坤嶧認為只要把服務做好，客人自然會買單。（圖／記者陳建宇攝）

排名第2的是高雄大豐加盟店經理李坤嶧，入行已16年的他，今年上半年業績是230萬元，和楊美觀一樣，李坤嶧幾乎不用去開發新客戶，他的客戶多到甚至沒時間去簽委託。李坤嶧非常重視服務品質，他認為擔任房仲業務眼光要放遠，不急於當下的案件一定要成交，只要服務做到位，把客戶交代的事做到盡善盡美，客人遲早會成交。

▲▼ 東森房屋業績表揚大會。（圖／記者陳建宇攝）

▲東森房屋高峰會的分會長，左起分別是台南分會會長洪秋煌、總會長林峻央，以及台東分會會長馮石山。（圖／記者陳建宇攝）

對於今年下半年的房市概況，東森房屋各地的分會也有不同想法。東森房屋高峰會總會長、同時也是高雄分會會長林峻央表示，高雄因為市長就是總統大選候選人，因此下半年受選舉因素影響較深，預計交易量可能會下滑1成左右，但是同時包括工業地、農地的買賣，都呈現增溫的趨勢。

台南分會會長洪秋煌則表示，台南今年房市表現不錯，不論新建案或中古屋都在升溫，外圍量體較小的透天別墅一直都順銷，由於需求仍旺，未來包括東區、永康或是新營、善化都會有不錯的表現。

台東分會的會長馮石山則指出，台東近1~2年因為地價上漲，新建案以大樓為主，集中在台東市區，房價從一開始的每坪14萬元，目前已漲到每坪16萬元，甚至有新案開出每坪22萬元的房價，堪比高雄或台南市區價格。

馮石山解釋，由於台東腹地不大，因此推案只能集中單點，房價沒辦法往外擴散下降，才會在短時間內大幅上漲。

關鍵字：東森房屋業績表揚台南高雄屏東台東業務

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