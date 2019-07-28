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苦等房價下跌現「白菜價」　專家：未來3種房屋沒人要

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲人人都在等房屋「白菜價」。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃靖惠／綜合報導

人人都在等房價下跌，但是否真的等得到最低點，甚至出現「白菜價」的低價屋？對此雙北房屋改建協會理事長胡偉良認為，人口紅利消失後，未來4、5層老舊公寓若無法改建，因土地產權分屬住戶共同所有，處分不易，跌落到土地價格之下，部分若坐落位置不佳區段房產，不只愈來愈不值錢，甚至淪落到沒人要的慘狀。

大眾習慣用「白菜價」形容一件物品的價格，相對過往來說非常便宜，而房價是否真能降至「白菜價」呢？他指出，台灣人口紅利早已消失，當人口低度成長、走向負成長趨勢，房市已經失掉了長期需求基礎，逐漸剩下老屋改建需求，未來房價要大漲可能性不大。

胡偉良表示，全台82％建築物是921地震以前結構安全堪憂的老舊建物，平均屋齡太高了，老舊建築物有更新重建的需求，足以支撐目前市場房價不跌，甚至不乏逆市上漲的空間，換句話說，但是只要買對標的物，像是能夠更新重建的老房子，房價升值幅度，還是能贏過通貨膨脹率。

反之，「白菜價」的低價房會出現在無法更新的老舊公寓，他說明，老公寓不論在居住舒適性、結構安全性能都不理想，因而將逐漸被市場所淘汰，之後的售價恐跌剩下土地價值，假設4、5層老舊公寓無法改建、因土地產權分屬住戶共同所有，處分不易，甚至跌落到土地價格之下。

如果老公寓坐落位置不佳，位於人口稀少處，且沒有商業動力城市及偏遠的郊區，在未來會愈來愈不值錢，甚至淪落到沒人要的慘狀，這樣的情景在鄰近的日本已經成為存在的事實，隨處可見。

他說，「他山之石，足以攻錯」，民眾一定要體察現況，讓自己或家人持有的老屋能保握機會，儘速完成改建，免得貽誤了時機，日後改建愈來愈困難，反而害了自己。

關鍵字：房屋房價白菜價下跌公寓價跌房產

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