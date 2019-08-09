被地震嚇醒！他「光速開門」...老爸強硬阻止　專家解答：非常錯誤的觀念

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

宜蘭外海8日清晨發生規模6.0強震，整個北台灣劇烈搖晃，民眾也紛紛從睡夢中驚醒。一名網友當天第一反應，就是衝去把家門打開，結果被老爸阻止，這讓他不禁好奇，「地震到底要不要開門？」事實上，防災專家林金宏就曾分析過，他更直言，「這是一個非常錯誤的觀念，而且也沒有意義」。

該名網友在PTT說道，「嚇死寶寶，剛剛被搖起來的第一件事，就是想著要把家裡的門打開，不過我爸說不能開門，於是開到一半的門就又關了起來。可是在我印象中，地震來的時候好像要先開門，為了防止門變形什麼的？所以到底要不要先把門打開阿？」

對此，就有鄉民認為，這沒有通用的行動準則，「我家921、331時門沒震壞，反而是一個小地震後震歪門框。說到震起來了跑去開門很危險？如果看到家具也在跑，當然是就地找掩護，有多少時間要看自己的判斷力了。」

▲老爸阻止原po開門。（圖／翻攝自PTT）

不少鄉民也直言，若房子沒有倒塌疑慮，急著開門反而增加風險，「不先找掩蔽，急著去開門？趕投胎？」、「跟火災躲廁所一樣，台灣一堆錯誤觀念」、「天花板、櫥櫃、冰箱、放在高處的物品都有可能會倒下砸到人，所以第一時間應該是趕快掩蔽、保護自己最重要」、「住2樓以上開門沒有意義」。

其實，防災專家林金宏在台南大地震後，就有進行地震逃生演講，他表示，地震要立即打開大門是非常錯誤的觀念，除了沒有意義外，當地震大到無法移動時，也根本做不到。

林金宏直言，將「跑不出去」跟死亡劃上等號，是沒有道理的，「困在裡面不等於會死掉，會死掉是因為你一開始沒做好保護自己的措施，所以這時候東西掉下來，把你打傷了，同時還打到致死的位置，再加上可能時間拉得比較長，因為救援沒有你想的那麼簡單。」