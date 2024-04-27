餘震好多「怕家具被震倒」　消防署列8幫手：好好固定住

▲家具可以事先固定好，以避免地震發生時翻倒、掉落或移動。（圖／翻攝自內政部消防署「消防防災館」）

記者曾筠淇／綜合報導

4月3日發生地震後，餘震不斷，今（27）日凌晨2時21分、2時49分又分別發生芮氏規模6.1和5.8地震，震央皆在花蓮。地震讓各地民眾有感，若擔心家中家具因搖晃掉落，消防署先前曾建議使用家具固定器具固定，像是利用L型金屬零件及螺絲將家具固定在牆壁上，以避免翻倒、掉落或移動。

內政部消防署先前在「消防防災館」網站上發文提醒，民眾要設置系統式家具時，要與裝置人員確定是否有依施工規定，確實與牆面、地面等固定完成，「家具以能事先固定為佳」，至於其餘的活動式家具、家電等，為了防止翻倒、掉落或移動，則可以透過家具固定器具固定，或是用支柱或黏貼墊的組合方式處理。

常見的固定用具包含以下：

►L型金屬固定架

運用L型金屬片及螺絲等零件，將家具和牆、柱子或地板固定在一起。

►二段式家具連結

運用I型金屬片及螺絲等零件，將上下疊放的家具固定在一起。

►鏈條

用鏈條和鋼鏈等連接吊掛式照明器具，防止照明燈具掉落。

►櫥櫃門防止開啟器具

防止櫥櫃內物品掉落，開啟門用金屬器具固定，以防櫥櫃門打開。

►支柱式固定

使用支柱式零件固定傢俱，其並非用螺絲固定，而是設置在家具和天花板的空間。

►裝卸式移動防止帶

使用裝卸式移動防止帶，連接牆壁和帶腳輪的家具，防止家具移動。

►固定墊片

在家具前下部與地面間的細縫塞入固定墊片，使家具向牆壁方向傾斜。

►書架橫桿

以橫桿固定於書架，防止書架上的書掉落。

消防署也提醒3點：

►請把電視、掛畫、吊燈、吊扇等大型家具，好好固定住。



►定期檢查螺絲是否鎖緊而安全。無法固定也不需要鎖緊的重物，則放在較低的架子、或放置在地上。



►如果牆上掛勾，因故無法使用釘子，而只用黏貼的方式黏附在牆上，請務必檢查承重力。因為掛勾有可能在承平時期仍算穩固，一旦地震就馬上脫落了。

此外，若承受力不足，也可以同時使用多個掛勾平均分擔重量，像是大型櫃子、影印機、洗衣機、書架等。至於玻璃窗，則可以加貼防爆薄膜，避免玻璃破碎時碎片四散。