台積電員工「團購買房」　在地人撲空哀號！內行嘆：台中、竹南也是

▲台積電進駐後，經常能帶動當地房市。（示意圖／記者高兆麟攝）



記者朱祖儀／綜合報導

台積電設廠進駐高雄，帶動當地房市的熱潮。一名網友就說，最近在高雄看了10幾個建案，沒想到很多房子都被訂走了，且購買者大多都是台積電員工，讓他相當無奈，哀號「能不能留給在地人？」文章曝光後，不少知情人透露「這是真的！台中某建案也有好幾層被買走」、「竹南頭份也是，都挑不到房子了」。

原PO以「台積電員工都高雄團購買房嗎？」為題在Dcard發文，表示最近從左營一路看到楠梓、仁武，少說也有10幾個建案，不過很多房子才過了一周，就已經被別人訂走了。從房地產代銷口中得知，許多房子是「被台積電員工買走」，且多數是一群朋友一起購買，當下就下訂，現金都放在包包裡。

代銷也透露，南部的房價對於台積電員工來說相對便宜，所以購買速度很快。原PO聽完後表示，如果只有一兩間房子是這樣，可能會覺得是銷售手法，但大部分的房子都是如此，讓他不得不相信這是真的，直呼「可以留點房子給在地的買嗎？看房看得心好累」。

▲網友抱怨，看了好幾個建案都被台積電員工買走了。（示意圖／記者張雅雲攝）



不少網友紛紛表示，「打不贏就加入（台積電）」、「只看仁武透天路過～沒幾年真的暴漲很多，但剛需還是捏一下買了，左營新的案子都要4000up」、「現在仁武左營已經很搶手了，有些南科寧願在仁武左營置產，上國道的南科方便，機能又遠比台南好」、「科技業撐起了台灣經濟半邊天，但代價是大部分平凡人承受著房價、租金、房貸壓力屢創新高的痛苦，非科技業的大家請多保重」。

也有知情網友透露，「很多團購啊，聯發科也是自組好幾團」、「是真的…我們部門這幾個月應該把台中某個建案不知道幾層樓都買走了」、「我在竹南頭份這邊也是…要嘛被秒殺，要嘛建商鎖著不賣，剩下的都爆預算，越看越心寒，之後可能只能往苗栗市那邊看了吧」、「好像是這樣耶，連我這社區在同區域中一直都賣得不算快，最近聽說賣很多，因為有台積電的來買」、「是真的很多沒錯，朋友要從台南調來高雄，剛好我老家在楠梓世運一帶，就來問我北高雄購屋地點的建議，問完差不多兩周後跟我說他買了」。

另外，也有人說「其實台積電團購不是沒有，但更多的是投資客團購，會在群組看到有人召集一起團購」。